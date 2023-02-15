防用AI作弊、抄作業！美高中生研發ChatGPT偵測器

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克里格表示，目前大眾仍普遍無法得知一份內容究竟是人類撰寫的，還是人工智慧生成的，對於各行各業來說，目前生成式人工智慧的產出對誠信問題造成了實際威脅，「若文字只有微小變化，原始模型就能偵測出它來自ChatGPT；但文字若經過混合調整，原始模型就會認定這些文字並不完全來自ChatGPT。」
克里格指出，那些最初由人工智慧生成、但經過人類編輯的文字，就是他附加的偵測模型能夠識別的地方。
另一名史丹福大學電腦科學博士生米契（Eric Mitchell）則表示，他認為ChatGPT在某種程度上可以改變教育領域的遊戲規則，但同時也擔心作弊問題。克里格的「CheckforAi」並非自ChatGPT出現以來第一個推出的人工智慧偵測器，包含米契在內的史丹福大學研究生今年2月也研發出了「DetectGPT」，普林斯頓大學生則在1月時也推出另一個偵測器「GPTZero」。
對於偵測工具是否能解決所謂誠信問題，米契仍採保守態度。他提到，由於人工智慧偵測器是最近才研發出來的，對這些偵測器給予如此高的信任，人們有很多顧慮，究竟偵測器需要具備多高的性能才能讓它們真正有用且利大於弊，「如果偵測模型有誤報率，學生就會無辜被指責抄襲，這將對學生造成非常嚴重的影響。」