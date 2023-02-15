莫允雯3年沒過情人節　甜揭理想型「李敏鎬有魅力」

莫允雯昨（14）日擔任美國醫美品牌活動大使，連續3年情人節沒跟異性過，莫允雯表示自己以前很急著要脫單，但現在的心態就是寧缺勿濫，被問到自己的理想型，她大方透露：「我是會先愛自己，再全力愛別人的人，因此我很喜歡由內而外散發自信的男生，而且會努力充實自己，追求夢想。」
記者羅凌筠/台北報導
被主持人黃子佼問到怎麼看待另一位品牌大使李敏鎬？莫允雯表示：「很欣賞韓國藝人會很大方分享自己的醫美保養方式，尤其是李敏鎬也推薦，還有一種被歐巴呵護的感覺。李敏鎬先生是非常敬業的藝人，他提到自信是對過去不後悔、積極創造未來，懂得欣賞自己，我很認同，這樣的人很有魅力。」
莫允雯也於記者會現場大方分享自己保養的祕訣，除了規律運動、控制飲食之外，更要對自己的美麗有信心，才會讓自己真正變美、更開心。她尤其注重呵護頸部，自我要求高的她表示：「因為拍戲需要面面俱到，脖子是最能看出女人年齡的部位。」
迎接2023年，莫允雯分享3月即將開拍新戲，被問到，新年度最想完成的是哪件事，莫允雯表示：「希望新年度能發掘探索更多身心靈的領域。旅遊一直是自己探索內心的方式之一，希望能為自己安排特別的旅程，像是深山裡的心靈之旅，更深入去感受自己與世界的連結。」