名家論壇》錢震宇／紀念不是讓人繼續仇恨

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「低調、傾聽」。蔣萬安直接面對228受難者家屬是對的，畢竟這兩者的身分太特殊，特殊到稍稍讓外界參雜意見都可能失焦，唯有直接面對面，才能真正了解彼此。只不過，這樣的互相了解，在部分228受難者家屬看來竟是負面解讀，難道是因為他們所謂「加害者後代」的原罪，不管怎樣做都無法原諒嗎？
228受難者家屬所說「加害者後代」、「只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦紀念活動」，這難道不是在加深成見？增加仇恨嗎？難道在228受難者家屬心中，這天就是應該繼續咒罵被指為加害者的某人或某黨？或某人的後代？是真的放不下？還是是政治心態作祟？
前台北市長柯文哲是228受難者家屬，就連他當了8年市長，想要邀請前總統馬英九參加228協會的紀念活動都無法，被綠營批判得體無完膚，讓柯怒回「被民進黨迫害沒有比較少」，強調綠營執政12年，還在說228沒真相？柯文哲想邀藍一同緬懷，都被如此對待，遑論蔣萬安要怎麼做，獨派或綠營的人才願意放下我執，真心尋求和解？
228事件紀念基金會網站上有段話是這樣寫的「透過舉辦各種紀念活動、回復受難者名譽、真相調查與實地訪察等事宜，以撫慰受難者及家屬之心靈創痛，促進台灣社會查明與瞭解真相，以落實平反，歸還台灣社會公平與正義，帶來真正寬恕與永久和諧」。
回頭請問228受難者家屬，你們要大家記得的228印記是什麼？是把不滿、怨懟、憤恨加諸在其他人身上，然後要後代永遠不能原諒對方？如此，每年紀念的意義就只是再一次消費悲痛的事件，然後讓受難者指責他們認定的加害者。
政府已經公布「228事件研究報告」及「228事件處理及補償條例」，平反、補償、撫慰、紀念、教育都做了，那剩下的寬恕跟和解呢？
228是要提醒後人不該彼此仇視、願意傾聽、相互融合，受難者家屬何不試著從與蔣萬安的傾聽與對話做起？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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