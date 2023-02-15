桃園東門溪驚遭「染紅」！稽查員揪出元凶 違規業者遭罰
桃園環保局今(15)日接獲民眾陳情桃園市與新北市鶯歌區交界東門溪溝渠有紅色廢水排放，環保局立即派稽查員趕赴現場稽查，並隨即啟動新北桃園環保共同打擊聯絡平台，查獲該溪上游的傳舜企業有限公司，其廢水未經妥善處理，排放至後方水溝致污染該區域水體，環保局即令業者停止排放並依違反水污法14條告發，處新臺幣6萬元以上600萬元以下罰鍰，另也採水化驗，若有超標，將再處新臺幣6萬元以上2000萬元以下罰鍰。
編輯中心/綜合報導
環保局表示，在接獲民眾檢舉後至陳情地點（桃園區大智路及鶯歌區鳳福一街東門溪）勘查發現現場目視水色呈暗紅色並於鳳鳴公園現場進行取水檢測。隨後也啟動桃園新北聯合稽查機制，稽查員沿水路追蹤至八德區的傳舜企業有限公司，發現該公司放流口正排放紅色廢水。該公司為紡織染整業，領有桃市府核發的水污染防治許可證，桃園環保局立即採水送驗，若有超過放流水標準，將處新臺幣6萬元以上2000萬元以下罰鍰。
環保局也說，稽查員同步進場查核廢水處理操作程序，發現業者在廢水處理時調整池未添加藥劑，導致處理效率不佳污染河川水體，該公司在廢水處理操作上與許可規定不符，依違反水污法第14條告發，處新臺幣6萬元以上600萬元以下罰鍰，並命業者停止排放且將廢水回抽至調整池暫存。
環保局表示，東門溪爲桃園市與新北市上下游水體，一經發現任何污染將啟動兩市聯合稽查，這次能迅速發揮功能並順利查找到污染源，遏止不肖業者污染環境，為兩市橫向聯繫破獲污染。環保局也呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現污染情形，可撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，稽查員將立即前往稽查，遏止污染情形持續發生。（編輯：倪浩軒）