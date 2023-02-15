日本冰見市長林正之率團訪高 陳其邁：促成更多合作機會
日本富山縣冰見市市長林正之率市府官員、淺野總一郎翁事蹟彰顯會及企業相關人員今(15)日拜會高雄市政府，與市長陳其邁就教育、文化及觀光等台日合作議題進行交流。陳其邁表示，台日關係歷經921地震、311地震等困難時刻的互助，讓兩國人民往來密切，形成堅不可摧的羈絆。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也引述說，高雄與冰見之間的緣分則起源自百年前來自冰見市的實業家淺野總一郎，因推動填海造陸促成本市鼓山第一個新市區「哈瑪星」誕生，是高雄城市發展的起源；淺野先生所設立，且為台灣水泥前身的淺野水泥更為台灣工業發展帶來貢獻。而台灣人深具「飲水思源」精神，因此感謝台、日眾人合作成立「淺野總一郎翁事蹟彰顯會台灣支部」，讓更多高雄人得以瞭解這段歷史。
冰見市長林正之則表示，與高雄鼓山區簽訂友好交流都市協定後，因疫情影響，遲遲無法進行互訪交流，終於在今年得以實地造訪高雄，並談及冰見與高雄從2018年因淺野先生之故開啟交流，陸續透過論壇及展覽、教育交流等加深認識。
林政之也介紹冰見市今年已預定與高雄市立歷史博物館舉辦淺野總一郎冥誕175周年紀念展，以及邀請中山大學西灣學院學生來訪冰見體驗文化等，加速推動與高雄的交流合作。他同時也期待疫後台日觀光復甦，特別推薦冰見市的富山灣景致、寒鰤及烏龍麵、冰見牛等美食，歡迎高雄市民來觀光。
陳其邁指出，高雄市前鎮高中等校與冰見高等學校疫情期間已透過視訊線上互動，期待兩市今年可再透過學校管樂隊活動或畢業旅行互訪等進行交流，且兩市已有許多互動基礎，如今邊境管制鬆綁，充滿魅力的冰見市將會是許多高雄市民嚮往的觀光地，市府亦可協助邀請網紅或旅行社業者組團赴冰見市實際踩點感受冰見的魅力，推廣當地特色給高雄市民，促成雙邊在觀光、教育、文史等領域更多合作機會。
隨後，林正之一行也前往議會拜訪議長康裕成、副議長曾俊傑，康裕成指出，高雄與氷見情牽百年，期許未來雙方能進行更多元化、深度交流。林正之也特別邀請康裕成能蒞臨交流氷見市規劃於今年秋天舉辦「知事高峰會」。