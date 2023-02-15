王力宏被爆凍結4千萬！公司揭1疑點反嗆：有人要混淆視聽
歌手王力宏復出歌壇，沒想到風波不斷，不僅和前妻李靚蕾再次槓上，昨（14）日更在中國傳出王力宏的公司「西東音樂」（上海）遭到凍結901萬人民幣（約台幣4千多萬），在微博上引發熱議。對此，王力宏的工作室也發出聲明，質疑是有人要混淆視聽。
娛樂中心/綜合報導
據中國微博「天眼查」指出，北京時之尚廣告有限責任公司於2022年9月13日，已經向北京仲裁委員會申請財產保全，請求凍結西東音樂（上海）有限公司的銀行存款901萬元或查封、扣押其相應價值的財產。法院經審查認為，申請人的申請符合有關法律規定，裁定執行。
對此，王力宏的中國工作室則在微博貼出聲明，認為這項消息與王力宏2021年的汽車廣告所涉糾紛有關，並非近日新聞，「在這時間點，突然舊聞被重新炒作，難免令人懷疑是否有人要混淆視聽，我司不得已發此聲明，以正視聽。」
聲明也提到，「財產保全申請系由申請人單方主張，法院同意其財產保全申請，不代表有關機關會支持其請求。我方以委律師處理，將會依法積極主張權利，並履行經生效裁決確定的法律義務。基於案件程序的保密性要求，不便透露案件相關具體信息。」
粉絲紛紛留言支持，「支持王力宏維權！無關人不要混淆視聽了」、「不要以訛傳訛，造謠生事」、「支持二哥合法維護自身權益， 強力譴責造謠生事者。」（編輯：詹鎰睿）