新社櫻花鳥森林鳥語花香 2千棵櫻花綻放賞櫻正當時

春暖花開，又是櫻花綻放時節！賞櫻不用飛到日本、韓國，台灣各地賞櫻景點，已紛紛展現一片粉紅美景。其中位於台中市新社區的櫻花鳥森林，遍植2000多棵山櫻、八重櫻及香水櫻，花況約有8成盛開，緋紅色花朵染紅山頭，香水櫻香氣瀰漫，美不勝收。「好像在日本」一群身穿和服遊客，穿梭櫻花林間拍照，大讚「彷彿置身日本京都賞櫻名所！」
記者金武鳯/台中報導
櫻花鳥森林老闆陳耀邦表示，園區廣達8公頃，區內一處近七十度陡峭山崖，原本草木不生、人跡罕至，廣植香水櫻花後，每年時序進入二月中旬，花苞不約而同競相怒放，就像仙女棒凌空揮灑，將原本平凡無奇的大岩壁瞬間粧點得妖嬈多姿，色彩繽紛！這美景，就是號稱全台最大、懸掛在半空中的「香水櫻大瀑布！」
陳耀邦說，喜愛親近大自然的朋友，若能夜宿瀑布下的大草原，清晨悠然醒來，若不是高空中鳴叫的金剛鸚鵡，將您喚醒，就是陣陣撲鼻的櫻花香氣，把您香醒，正所謂鳥語花香，唯有親臨其境，才能體會這粉色世界的浪漫！
櫻花鳥森林老闆陳耀邦，也是新社白冷圳水流域發展協會理事長。他指出，根據日本專家統計，目前研發出來的櫻花品種不下500種，但會散發香味的櫻花卻沒有幾種！櫻花鳥森林園區裡盛開的香水櫻花，就是難得一見品種，花期可以延續到228假期後，目前正是最佳賞櫻時節！
除了滿園盛開的香水櫻，園區內還栽種山櫻、八重櫻及富士櫻、吉野櫻等品種，粉色與腓色交織，繽紛浪漫。今日，智利會所正好在此包場舉辦春酒，應邀賓客130多人，一律穿著和服或浴衣赴宴，他們或漫步櫻花道，或在粉桃交錯的櫻花樹下拍照，此情此景，讓不少人讚嘆「好像飛到日本了」。