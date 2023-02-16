HBL／跆籃雙棲楊巧聿將功折罪　南山高中晉級四強未絕望

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南山艱辛首勝，也一戰結束跨4季對永仁的對戰4連敗，繼107學年冠軍賽、108學年預賽2連勝永仁後，4年來第一次贏永仁，因108學年季軍賽永仁贏南山，109學年八強賽及110學年上季預賽、八強賽，永仁又連贏，跨季已4連勝，今天喊卡。
南山教練柯孟儀說：「今天正好是我接南山兵符滿10個月，即便那天被北一女逆轉，但球員仍有進步，這一勝不僅開胡，更是重要一勝，無論南山最終能否重返四強，都具意義。」
這更是柯孟儀掌南山後，暑假幾個盃賽逢永仁，與本季新入永仁教練團的前WSBL中華電信女籃、也是她帶多年的子弟兵「小南」徐千惠，多次加碼上演「師徒對決」，她第一次贏球，彌足珍貴。
上半場5外線飆15分，開局即壓制永仁的功臣之一劉芳瑜說，第三節一直「打鐵」，幸第四節三分、兩分各1球有把握。
出身宜蘭復與興國中的楊巧聿，兩天前被北一女逆轉一役，終場前27.8秒南山仍領先3分，且握球權，她先切入拋投不中，搶下進攻籃板，還是未拖掉秒數，高一菜鳥葉侑璇再投三分也沒進，反被北一女鍾欣旂剩0.07秒飆進末節個人第4記三分彈追平，「小綠綠」OT再逆襲。
賽後楊巧聿、葉侑璇那兩次搶投，都被提出討論，楊巧聿說，自己的確操之過急，但今天將功折罪，尤其下半場學姊劉芳瑜、張家瑄都有點熄火時，她與菜鳥米都愛巴高揚聯手有效掌控節奏，得以保勝。
楊巧聿說：「其實我的左腳踝有先天問題，無法跟別人一樣90度伸直，而這是國小三年級開踢跆拳道發現的，一直到現都無法改善，小五起雖開始接觸籃球，但我沒放棄跆拳道，現仍持續參加宜蘭地區的比賽，段數是黑帶。」 楊巧聿說，跆拳、籃球不衝突，她可以兼顧，希望本季南山可以重返四強。
永仁飽受三大傷兵困擾，高三「一姊」射手林靜妍八強賽前練習賽傷膝，韌帶受損，高二前鋒翁愉甄13日對普門腿掛彩，現得柱拐扙，後衛吳佳真則鬧腸胃炎，全數免戰，人手愈捉襟見肘。
今天一路苦追，第二節結束前一波12：2，曾36：35短暫超車，但下半場無法再翻轉，繼首役1分被南湖逆轉後，吞下第2敗，累計2勝2敗，休兵一日，17日起最後3連戰目前同為4連勝的三強，很難樂觀，但教練檔時超傑、徐千惠坦然面對說，仍會以有限人力續拚到底。