HBL／女子組三強鼎立　四強末席5搶1大亂鬥

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上述三強之外的第4席，帳面上目前2勝2敗的上季第三永仁，同為1勝3敗的上季第七南山、第八南湖，看似較有利，實則變數仍大。
另2支現同為4連敗的普門、金甌，都還有晉級機會，前提是今休兵後的17日起各隊3連戰，兩隊其一得3連勝，才可望搶下第四晉級，且只有一隊有機會3連勝（18日普門逢金甌），普門將依序對南山、金甌、南湖，金甌則依序對南湖、普門、南山。
另就是都已擊敗普門、金甌的永仁，接下來得3連敗給北一女、陽明、淡商，2勝5敗作收，因只要永仁3戰贏1，第3勝入袋，最多也是3勝的普門或金甌其一，可能就無緣四強。
永仁現雖2勝2敗，但未來3戰依序對北一女、陽明、淡商，都很硬，特別是她們飽受傷兵困擾，高三「一姊」射手林靜妍八強賽前，與中信學院打練習賽傷膝，韌帶受損，八強賽確定報銷，高二前鋒翁愉甄13日對普門腿掛彩，現得柱拐扙，後衛吳佳真則鬧腸胃炎，三人全數免戰，原就人手不足的永仁，只剩7、8人可用，教練檔時超傑、徐千惠調度愈捉襟見肘，17日起3連戰逢三強，委實很難樂觀，只能靜待奇蹟出現。
但永仁如能搶下1或2勝，最終3或4勝作收，四強還有機會，因永仁只輸南湖1分、輸南山3分，但贏金甌29分、贏普門12分，一旦最終有3隊或更多隊戰績一樣，得比對戰關係或勝負分，永仁未必不利。
至於昨小贏永仁3分開胡第1勝的南山，接下來連逢普門、南湖、金甌，至少得拿2勝，乃至3連勝，尤其18日一定得贏目前也是1勝3敗的南湖，才可望重返四強，因她們雖不怕跟永仁比對戰關係，但一輸給南湖，比對戰就不利。
南湖狀況相同，接下來連逢金甌、南山、普門，一樣起碼得2勝，3連勝最佳，重返四強有望，且18日一定得贏南山，因她們雖也不怕跟永仁比對戰關係，但一輸給南山，比對戰就不利。