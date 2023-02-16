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HBL／女子組三強鼎立　四強末席5搶1大亂鬥

▲米靖恩助北一女4連勝。官方提供
▲米靖恩助北一女4連勝。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年HBL高中籃賽女甲級八強賽經過連4天16戰後，大勢雖漸明朗，卻另呈亂集團，下月初台北小巨蛋四強決賽門票，尋求四連霸的淡商、上季第二北一女、第四陽明，15日都以大比數輕闖第4關，同為4連勝並轡領先，也都已一腳踩在四強線上，如無意外，應遲早都可拿到小巨蛋入場券。

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兩支預賽5連勝各排小組第一的北一女、陽明，開季迄今更已雙雙9連勝，續保不敗身。同為4連勝的北一女、陽明、淡商，彼此都還未遭遇，17日起的3連戰，三強將捉對互尬，三強各另1戰，則都將逢永仁，三強未來3戰如再添1勝，就提前晉級，更快的則是，如果17日目前同為1勝的南湖輸給金甌、南山輸給普門，南湖、南山最多3勝作收，已都4勝在手的三強北一女、陽明、淡商，就篤晉四強，即便三強17日自己輸球，照樣晉級。

上述三強之外的第4席，帳面上目前2勝2敗的上季第三永仁，同為1勝3敗的上季第七南山、第八南湖，看似較有利，實則變數仍大。

另2支現同為4連敗的普門、金甌，都還有晉級機會，前提是今休兵後的17日起各隊3連戰，兩隊其一得3連勝，才可望搶下第四晉級，且只有一隊有機會3連勝（18日普門逢金甌），普門將依序對南山、金甌、南湖，金甌則依序對南湖、普門、南山。   

另就是都已擊敗普門、金甌的永仁，接下來得3連敗給北一女、陽明、淡商，2勝5敗作收，因只要永仁3戰贏1，第3勝入袋，最多也是3勝的普門或金甌其一，可能就無緣四強。

永仁現雖2勝2敗，但未來3戰依序對北一女、陽明、淡商，都很硬，特別是她們飽受傷兵困擾，高三「一姊」射手林靜妍八強賽前，與中信學院打練習賽傷膝，韌帶受損，八強賽確定報銷，高二前鋒翁愉甄13日對普門腿掛彩，現得柱拐扙，後衛吳佳真則鬧腸胃炎，三人全數免戰，原就人手不足的永仁，只剩7、8人可用，教練檔時超傑、徐千惠調度愈捉襟見肘，17日起3連戰逢三強，委實很難樂觀，只能靜待奇蹟出現。

但永仁如能搶下1或2勝，最終3或4勝作收，四強還有機會，因永仁只輸南湖1分、輸南山3分，但贏金甌29分、贏普門12分，一旦最終有3隊或更多隊戰績一樣，得比對戰關係或勝負分，永仁未必不利。 

至於昨小贏永仁3分開胡第1勝的南山，接下來連逢普門、南湖、金甌，至少得拿2勝，乃至3連勝，尤其18日一定得贏目前也是1勝3敗的南湖，才可望重返四強，因她們雖不怕跟永仁比對戰關係，但一輸給南湖，比對戰就不利。

南湖狀況相同，接下來連逢金甌、南山、普門，一樣起碼得2勝，3連勝最佳，重返四強有望，且18日一定得贏南山，因她們雖也不怕跟永仁比對戰關係，但一輸給南山，比對戰就不利。  

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