劉文正走了！方文琳大飆淚 凌晨發聲：沒有劉大哥沒有我
一代巨星劉文正去年11月12日生日前，因心肌梗塞病世於美國賭城，享壽70歲。昔「飛鷹三姝」成員方文琳昨（15日）被《NOWnews今日新聞》告知恩師死訊，直說希望是假消息，後來發布大哭的符號寫下「無法置信」。沉澱心情後，方文琳今凌晨發文追悼劉文正，「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字！」
娛樂中心／綜合報導
方文琳在臉書表示，昨天下午正在拍戲，手機突然跳出幾位熟識記者的訊息和陌生電話，得知噩耗後，她當下慌了腦子，但仍投入拍每一場戲，也讓自己心思穩定下來，方文琳憶起：「劉大哥一直低調著生活，為了培養我們三位才又再度出現螢光幕前，幾年下來陪著我們打下穩定的演藝生涯，然後又繼續過著他想要的人生...」
劉文正1984年退休後定居美國，2年後又回台成立飛鷹唱片，力捧女團「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正，以及霍正奇、巫啟賢等人，1991年8月，劉文正收掉唱片公司，正式隱居美國，除了至親好友，外界沒有太多他的消息。
方文琳始終記著劉文正的提攜之恩，她直言：「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過！！生與死，都是你我必然經歷...在與不在，只要存在自己心裡就好...感謝！感恩！」（編輯：楊穎軒）