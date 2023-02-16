逃亡17年！槍戰打死女子躲大陸 槍手自行返台投案原因曝
高雄一名現年42歲的余姓男子，在17年前涉嫌開槍打死張姓女子，事後被通緝潛逃至大陸，近日搭機返台投案，在入境時被逮捕解送高雄地檢署歸案，雄檢認涉犯重罪且有逃亡史，向法院聲押禁見獲准。
編輯中心／綜合報導
據檢警調查，余男犯案時年僅25歲，當年為土庫幫一員，他和另名洪姓男子保管上頭鄒姓男子發下的3把制式手槍及數發子彈，在2006年7月，土庫幫成員發生感情糾紛，找余、洪協助，雙方在談判過程中，余、洪連開九槍，造成坐在汽車副駕駛座的一名張姓女頭部中彈身亡，兩人趕緊把槍枝交給幫眾後就潛逃大陸。
警政署在當年9月掃蕩土庫幫，查獲作案槍枝，將10多名共犯帶回，被依殺人等罪判刑三至十四年定讞，余、洪2人因未到案，被雄檢發布通緝。
沒想到在經過17年後，余男在本（2）月14日上海搭機返台，下午抵達高雄小港機場時，入境被航警發現為通緝犯，當場遭逮補解送至高雄地檢署歸案，他向員警表示，他這些年在大陸從事金紙生意，因在台父母年紀大，加上8名共犯多服刑期滿，心想案件該做了結決定回台投案「漂泊生活，感覺累了」。
高雄地檢署審理認余男涉犯重罪且有逃亡史，向法院聲押禁見獲准，目前全案仍有一名洪姓男子逃亡大陸未到案。（編輯：林莞茜）