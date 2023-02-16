1年只多給2次食物！鼓勵人民多生育 北韓政府遭打臉
北韓糧食缺乏的消息時有所聞，近日有韓媒報導稱，北韓的缺糧危機似乎又再惡化，20多年來首度減少軍人的糧食配給，這對崇尚軍武實力的北韓來說相當罕見。有外媒引述消息指，為了刺激生育率，北韓政府祭出宛如雞肋般的糧食補貼，遭到人民打臉「傻瓜才會想多生」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，由於長期糧食短缺，北韓也面臨出生率下降的問題，儘管當局每年會有2次，為擁有3個或更多孩子的家庭提供額外食物，但20公斤的玉米、2公斤的發酵豆醬加1瓶食用油，根本不足以讓人民考慮生更多小孩。
平安北道龍川郡1位不願具名的消息人士透露，現在大多數的人連維持生計都很難，哪個腦子正常的人會像傻瓜一樣，生3個或更多的孩子，直言如果北韓當局希望女性多生育，就需要先解決溫飽問題。
一般而言，出生率下降對任何國家都不算好消息，特別是嚴重依賴原始人力的國家，以北韓來說，軍隊不僅是為了抵禦外敵，士兵還須將大部分時間花在建築、採礦和集體農場等勞動上。
消息人士續指，所謂的額外食物補助，每年通常也只提供2次，分別是2月16日和4月15日，也就是前任領導人金正日和金日成的冥誕，換句話說，即使生比較多小孩，這種額外的食物供應也只是「偶爾發生」，期望一點點食物就能起到鼓勵生育的作用相當荒謬。