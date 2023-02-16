名家論壇》陳冲／公債也有內線交易? 白宮的示範教學

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美國CPI數據引發的「六十秒神秘反彈」（60 seconds mystery rally）案件，之所以引人側目，在於CPI常是聯準會調息的指引，同時觸發股票市場及債券市場的敏感神經。我國證券交易法第六條規定所謂有價證券，「係指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核准之其他有價證券」，採取獨步全球「有限列舉，概括授權」的立法方式，因此市場上如有新產品，主管機關就需表態一次，也因此才有TDR是否有價證券的爭議。好在債券(不論政府或公司發行)是有價證券並無疑義，但試想，六十秒事件如發生在台灣，債券交易是否適用證交法內線交易有關罰則？
不論依證交法第157-1條第一項還是第二項，利用不對稱消息獲取利益，都只限於股票及公司債，至於公債則不在其內。想像當年草擬證交法內線交易條文時，一則對公務員尚有貪污治罪條例伺候，二則彼時利率僵化，債券市場又不成氣候，升息降息影響有限，CPI對貨幣政策也看不出關聯，內線交易的假想敵自然以股票為主。
美國各大媒體於十二月中旬後，相信是在官方鼓勵下，紛紛報導詳述CPI資料在政府機關的流程，以及Keep inflation data secret的保密措施（包括NDA關係人保密協定）。目前我國號稱已邁入利率自由化時代，前些日子（2/6）又才更改CPI權數，國人飽受通貨膨脹之苦，此時應是重新審視證交法的良好時機，考慮公債交易有無內線交易的適用?至少應對CPI發布過程中，主計總處的內部控制、保密機制乃至稽核流程，考量資本市場的敏感性，是否比照美國做一檢討？
時至今日，債券市場日漸成熟，公債交易的基本環境，備受重視，既然同是證券交易法上的有價證券，公債是否亦應有內線交易、財報不實、內控機制、公司治理等原則的拘束?總統及周邊關係人也應學學老美盟友，簽個Non-Disclosure Agreement以確保清白?謝謝美國「六十秒危機」為我們提供一個省思的機會。