疫情退燒不能大意！比爾蓋茲示警　全球下一威脅是「它」

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比爾蓋茲後續補充稱，生物恐怖主義和流行病類似，但更難防禦。因為攻擊者有意識地研究特定的防禦措施及系統，並且有意識設計能夠破壞、並廣為傳播的生物製劑（Biologic Therapy），使人類暴露在危險、甚至致命的傳染疾病當中。
對此，國際刑警組織（ICPO）也表示認同，並指出有足夠的資訊顯示，部分個人或恐怖組織有能力和意圖，透過生物製劑危害國際社會。為此，國際刑警組織也已經著手針對「暗網（Dark web）」潛在的生物恐怖主義進行調查，並強調結構化的預防、準備、應對戰略相當重要。根據國際刑警組織的定義，生物恐怖主義指的是為了推進某個政治或社會目標，恐嚇和脅迫政府與平民，進而故意釋放毒素或生物製劑，傷害或殺害人類、動物或植物之行為。
而美國疾病管制暨預防中心（CDC）則認為，如果發生生化恐怖攻擊，最有可能的毒物包括已經被使用過的人畜疾病炭疽（anthrax），天花病毒（Smallpox）、曾在戰爭期間當作生物武器的馬鼻疽（Glanders），以及過去流行在東南亞和澳洲北部的類鼻疽（Melioidosis）。
比爾蓋茲是知名企業家，並因其商業頭腦和慈善事業而廣為人知，憑藉優異的洞察力，比爾蓋茲也時常在科技、流行病等領域的發表精準預測。而他早在2015年一場TED演講中，就示警全球瘟疫的爆發只是時間早晚的問題，且世界顯然尚未做好預防準備。