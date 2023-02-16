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疫情退燒不能大意！比爾蓋茲示警　全球下一威脅是「它」

▲比爾蓋茲認為，人類下一個共同敵人將會是生物恐怖主義。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲比爾蓋茲認為，人類下一個共同敵人將會是生物恐怖主義。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒三年後，全球各國逐漸步入後疫情時代，不過過去曾預測出科技發展、康危機和大流行病發生的微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），近日受訪時表示，人類下一個共同敵人將會是生物恐怖主義（Bioterrorism）。外媒指出，就連國際刑警組織也同意比爾蓋茲的看法。

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根據《歐洲新聞網》（Euronews）報導，比爾蓋茲近來接受英國《BBC》專訪，當時記者詢問「什麼是人類未來必須面對、卻沒有做好充分準備的巨大威脅」時，比爾蓋茲回答「由於我們正積極面對氣候變遷，因此我的答案是生物恐怖主義，這真的非常可怕。」

比爾蓋茲後續補充稱，生物恐怖主義和流行病類似，但更難防禦。因為攻擊者有意識地研究特定的防禦措施及系統，並且有意識設計能夠破壞、並廣為傳播的生物製劑（Biologic Therapy），使人類暴露在危險、甚至致命的傳染疾病當中。

對此，國際刑警組織（ICPO）也表示認同，並指出有足夠的資訊顯示，部分個人或恐怖組織有能力和意圖，透過生物製劑危害國際社會。為此，國際刑警組織也已經著手針對「暗網（Dark web）」潛在的生物恐怖主義進行調查，並強調結構化的預防、準備、應對戰略相當重要。根據國際刑警組織的定義，生物恐怖主義指的是為了推進某個政治或社會目標，恐嚇和脅迫政府與平民，進而故意釋放毒素或生物製劑，傷害或殺害人類、動物或植物之行為。

而美國疾病管制暨預防中心（CDC）則認為，如果發生生化恐怖攻擊，最有可能的毒物包括已經被使用過的人畜疾病炭疽（anthrax），天花病毒（Smallpox）、曾在戰爭期間當作生物武器的馬鼻疽（Glanders），以及過去流行在東南亞和澳洲北部的類鼻疽（Melioidosis）。

比爾蓋茲是知名企業家，並因其商業頭腦和慈善事業而廣為人知，憑藉優異的洞察力，比爾蓋茲也時常在科技、流行病等領域的發表精準預測。而他早在2015年一場TED演講中，就示警全球瘟疫的爆發只是時間早晚的問題，且世界顯然尚未做好預防準備。

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