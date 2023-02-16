第15屆萬和美展成績揭曉 西畫、攝影首獎由新人勇奪

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本屆各類組優勝獲獎前三名分別是：
西畫類：第一名：江翊凡作品「光.祖靈的歸宿」；第二名邱巧妮作品「留存片刻—眼底城市III」；第三名鍾宇傑作品「味道」。攝影類：第一名陳麗玲作品「做紅龜粿」；第二名涂臻宜作品「童趣爆米香」；第三名鄭秀名作品：「養鴨人家」。
西畫類首獎江翊凡，目前就讀台中教育大學。他說創作「光.祖靈的歸宿」理念，是源於紀念外曾祖母。外曾祖母是身上流淌著賽德克族血統的原住民。夕陽西下，七色光芒就如七色彩虹投射在她身上。外曾祖母知道，那是祖靈為她鋪上的一座彩虹橋迎接她的歸來。
江翊凡強調，將畫作命名為「光.祖靈的歸宿」，是訴說一段原住民族對於信仰忠貞不渝的感人故事。評審蔡正一說，江翊凡人物刻劃細微，歲月的痕跡，表現極佳。另水彩技法純熟及感情流露豐盛，實屬佳作。
攝影類第一名的陳麗玲表示，除了拜拜，紅龜粿也可以用來祝福長輩長夀健康，或是在生兒育女，節慶等喜慶，分送親朋好友。只是隨著時代演變，這種傳統美食的製作，也逐漸退出一般家庭。而記錄傳統技藝是很多攝影人共同心願，希望透過鏡頭能將沒落的傳統行業，給予新的銓釋和記憶。
蕭清杰表示，邁入第15屆的萬和美展，呈現新人輩出新氣象，相當可喜!本屆共有92件參賽，包括西畫54件、攝影38件，為歷屆之冠。經過初審及複審，有48件為入選以上，包括各類前三名，各獲得1萬元至3萬元不等獎金。另優選6件，西畫4件、攝影2件，入選36件，3月18日起至5月21日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽。