立法院明開議　全教總提建言：五一全民放假、教師退導護

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全教總呼籲以「溫暖堅韌」自我定位的新內閣，盡速實施五一全民國定假，不再讓放假不一致，擾亂民眾生活。
全教總文宣部主任羅德水指出，立法院於去年12月16日三讀通過對退撫基金財務缺口之撥補，有助基金財務永續，避免二次年改，但在研議《疫後特別條例》時，卻又獨漏對公教退撫基金的撥補，厚此薄彼，盼陳揆對編列預算撥補退撫基金、回復補償金、打開替代率天花板暨公保年金化等議題明確表態，確保公教人員基本權益。
另外，原「2030雙語國家政策」更名為「2030雙語政策」。羅德水認為，實質內涵與投入的經費卻未改變，對中小學的衝擊為現在進行式，籲請陳建仁徹底了解並檢討雙語政策。
侯俊良指出，雙語政策、雙語教學已經對中小學教師甄選、教學現場造成嚴重衝擊，全教總對於政策是否造成「雙貧乏」、擴大城鄉差距、以犧牲部分學生學習權益為代價等，表達高度憂心，請陳建仁展現道德勇氣，糾正錯誤政策，使台灣教育重回正軌。
侯俊良說，教師退出交通導護已經倡議多年，全教總已多次要求教育部召開相關會議解決問題，教育部除多次召集地方政府檢視義工協助編組及要求學生退出，行政院道安會報也提出學生上學交通安全職責由交通路政單位來協助學校，但相關人力速度還是沒趕上，希望新內閣任內能徹底解決這個問題，呼籲道路安全回歸警政、交通系統，今年內所有教師回歸校園內。
近期代理教師聘期議題受矚目，許多縣市的代理教師終於可以得到完整聘期。
但全教總副秘書長張旭政指出，仍可以看見各級政府苛扣薪水、壓榨勞力，且並非只針對代理教師，而是對所有軍公教態度都一樣。他舉例，民國90年新進教師一天薪水可以買到53碗滷肉飯，但到了今年1月，只能買到33碗滷肉飯，代表教師薪資調整嚴重落後於民生物價指數，處於實質減薪狀態，期待新內閣健全軍公教調薪機制。
在幼教政策方面，全教總建議今年度應全面朝向提高幼教品質，除了限縮準公幼擴張，回歸到公共化幼兒園之外，對各種幼托制度課後留園的補助也應該齊一化，兼顧幼教勞權和家長需求。另外，降低師生比亦是今年最重要的指標性政策，若上半年相關政策已經制定完備，教育部應順勢而為，同步降低2歲專班的班級人數，讓台灣幼教品質可以全面提升。
侯俊良說，就算陳建仁內閣任期有限，輿論對新內閣能否有具體建樹多有保留，但只要新內閣能確實端出解決國家重大問題的方案與步驟，都能留下口碑，贏得社會的肯定。