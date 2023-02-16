NBA／不去湖人投靠詹皇？ESPN預測Irving大概率留獨行俠
根據ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，剛剛加盟達拉斯獨行俠的明星後衛Kyrie Irving，在季後更有可能選擇留在這裡，而不是到自由市場上加盟其他球隊。
記者黃建霖/綜合報導
「我認為Irving更有可能留在達拉斯，因為考慮到他們對其所做的投資，他將有機會獲得自己想要的那種合約。」Wojnarowski表示，考慮到獨行俠為Irving在該筆交易中放棄如此多的資產，他們會努力將其留下，而雖然這位明星控衛今夏將成為不受限自由球員，但球隊能夠開給他一份他想要的頂薪長約。
「我認為Kyrie更有可能留在達拉斯，當然這一切都還有可能改變。(另外)我確實認為湖人交易來D'Angelo Russell後，會想和他達成一份新的續約協議。」Wojnarowski在節目上如此說道。
Irving在被交易到獨行俠之前，一直有意想要加入湖人，與「詹皇」LeBron James再次攜手合作。不過目前他和Luka Doncic相處得不錯，或許這會改變他的想法。而除了湖人之外，Wojnarowski也提到鳳凰城太陽也可能是他潛在的下家。
獨行俠隊今天將在客場挑戰丹佛金塊，Irving這一場比賽因為背部緊繃而缺陣，而球隊新簽約的後衛Justin Holiday將有望在此役中迎來自己的首秀。