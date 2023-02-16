劉文正詐死！眾人白哭一場 網友：可能沒死才是假消息
一代巨星劉文正昨（15日）傳出在去年11月12日生日前，因心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，享壽70歲。沒想到，經紀人兼老友夏玉順今向《NOWnews今日新聞》改口，稱劉文正雖然有心肌梗塞，但還健在，演假死戲碼的原因是希望外界永遠不要打擾他。對此，網友反應不一，直呼：「還我眼淚」、「有可能這一齣才是假的消息」！
娛樂中心／綜合報導
夏玉順接受記者訪問時親自證實，劉文正人活得好好的，「他（劉文正）希望大家把他忘掉，他過世不過世，都永遠不會出來的，他現在非常的好，前面心肌梗塞了一下，結果就救回來了」，順著發病演一齣假死戲碼是劉文正本人的意思，因為商演邀約一直騷擾他，劉文正想要外界永遠不要打擾他，給粉絲留下美好的回憶就好。
針對劉文正詐死，網友在新聞底下留言：「無聊」、「是在演那齣」、「伊能靜說還我眼淚」、「需要開這麼大的玩笑嗎～很好玩是吧」、「太瞎了...要大家忘記不如不要證實算了」、「都聽聽就好啦！有可能這一齣才是假的消息」、「耶穌都要三天才復活，這個快速多了」！不過也有人理解劉文正的心境，慶幸死訊是假消息，「病情有治癒好，真的替劉文正高興」！（編輯：楊穎軒）