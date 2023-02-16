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傳開董事會前會、打壓無人機產業？國票金回應說明了

▲針對傳出開董事會前會、打壓無人機產業？國票金今（16）日提出澄清說明。（圖／記者顏真真攝）
▲針對傳出開董事會前會、打壓無人機產業？國票金今（16）日提出澄清說明。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

針對近日傳出國票金控部分董事召開會前會，甚至打壓台灣無人機產業，對此，國票金今（（16）日表示，屬杜撰虛構，完全並非事實，公司各相關單位或部門或經營層，均從未通知或召開過所謂的「7人董事會前會」，打壓台灣無人機產業更屬無稽，公司辦理投融資業務，一向支持政府的非核家園政策及政府倡議的前瞻產業。

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國票金進一步說明，公司當日並無召開所謂7人「董事會前會」的會議，亦無所謂7人「董事會前會」的組織，公司針對重要議案如需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，均會向所有董事通知召集，應為董事會決議事項者，亦依法定程序召集董事會進行討論，公司各相關單位或部門或經營層，均從未通知或召開過所謂的「7人董事會前會」。

國票金總經理蘇松輝也指出，時值新一年初，近來多家金控及行庫均依據前一年度的經營績效進行考評，調整高階人事，這屬業界常態。國票金相關部門對子公司進行年度績效考評及職務調整，均依內部相關規定之績效指標（KPI）評估辦理，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。

至於外傳打壓台灣無人機產業等，他說，這更屬無稽，國票金辦理投融資業務，一向支持政府的非核家園政策及政府倡議之前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，均屬公司積極爭取的投融資對象，其中在綠能產業的融資業務投入不遺餘力，支持政府的替代能源與非核家園政策，並連續3年獲經濟部之光鐸獎，由總統蔡英文親自頒獎。

此外，國票金人事派任及績效考評相關議案是由公司經理部門，依內部規定程序提案，均尚待董事會全體董事討論決議，公司治理程序透明，外傳架空審計會及董事會均屬無稽之談。

國票金說，公司也已公告2023年1月份營收及自結盈餘概況，1月合併營收為5.51億元，自結稅後盈餘2億163萬元，每股稅後盈餘0.06元，較去年成長，展望今年業務發展，期待升息循環末端將至，金融市場波動趨向緩和，調整營運結構後，本公司經營團隊將全力以赴，期望今年度，在授信、債券、自營、新金及經紀業務均可較去年積極成長。

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