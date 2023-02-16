傳開董事會前會、打壓無人機產業？國票金回應說明了

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國票金總經理蘇松輝也指出，時值新一年初，近來多家金控及行庫均依據前一年度的經營績效進行考評，調整高階人事，這屬業界常態。國票金相關部門對子公司進行年度績效考評及職務調整，均依內部相關規定之績效指標（KPI）評估辦理，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。
至於外傳打壓台灣無人機產業等，他說，這更屬無稽，國票金辦理投融資業務，一向支持政府的非核家園政策及政府倡議之前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，均屬公司積極爭取的投融資對象，其中在綠能產業的融資業務投入不遺餘力，支持政府的替代能源與非核家園政策，並連續3年獲經濟部之光鐸獎，由總統蔡英文親自頒獎。
此外，國票金人事派任及績效考評相關議案是由公司經理部門，依內部規定程序提案，均尚待董事會全體董事討論決議，公司治理程序透明，外傳架空審計會及董事會均屬無稽之談。
國票金說，公司也已公告2023年1月份營收及自結盈餘概況，1月合併營收為5.51億元，自結稅後盈餘2億163萬元，每股稅後盈餘0.06元，較去年成長，展望今年業務發展，期待升息循環末端將至，金融市場波動趨向緩和，調整營運結構後，本公司經營團隊將全力以赴，期望今年度，在授信、債券、自營、新金及經紀業務均可較去年積極成長。