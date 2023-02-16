小S女兒「突脫光衣服狂奔爆哭」！法師一看驚：被7個人跟
YouTuber咪妃去年8月誕下寶貝女兒，日前她到小S主持的節目《小姐不熙娣》分享育兒辛酸，透露女兒正值睡眠倒退期，每次哄睡都只能睡30分鐘而已，讓小S忍不住問：「有沒有請法師來看？」小S解釋自己原本也不信，直到女兒大約一歲時，真的碰過科學難以解釋的狀況，才讓「鐵齒」的她不得不信。
娛樂中心／綜合報導
咪妃在《小姐不熙娣》透露女兒現在正值睡眠倒退期，只要睡30分鐘就會起床了，無論怎麼訓練都無法改回去，讓小S忍不住問：「妳們家裡有請法師看一下嗎？因為我們家以前小孩就是有看到鬼啊。」透露女兒小時候大約8個月到一歲時，平常都可以準時到房間睡覺，但某天卻開始哭鬧不願進房，無論怎麼哄都沒用，堅決不進房間，還指著房間說：「有人！」但小S還是硬著頭皮把她帶進房間哄睡。
隔天，小S因為要錄影便把女兒交給徐媽照顧，豈料錄影空檔徐媽打電話來，驚恐地說小孩莫名把衣服全脫光，邊哭邊亂衝，怎麼哄都沒用，相當失控。徐媽後來實在沒辦法，只好找來熟識的法師到家裡，結果法師一看就說孩子被7個人纏住，小S當下聽完直說：「不可能！」但收完驚後，孩子就馬上恢復正常，讓過去從不信邪的她不再鐵齒，建議咪妃也可以試試看。（編輯：郭佩蓉）