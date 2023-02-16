說好的精簡項目？Meta大裁員之際　祖克柏維安費漲400萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
Meta指出，這是考慮到創辦人兼執行長的地位和對Meta的重要性，因此董事會決定今年再次調漲，上一次祖克柏的安全津貼增加是在2018年。Meta也在一份文件中表示，在這種情況下，增加安全津貼，以及祖克柏現有整體安全計劃的成本，是適當且必要的。祖克柏擁有Facebook的股權，淨資產約為640億美元。
報導指出，祖克柏在維安方面的支出很可能會超過1400萬美元，他的維安費用在2020年超過2300萬美元，在2021年超過2500萬美元。根據財務文件，津貼跟總花費之間的差額也會由Meta承擔。
但宣布維安費調漲時機正值Meta對旗下Facebook、Instagram大裁員之際，祖克柏才剛宣布2023年為Meta的效率年，將會精簡項目和組織結構，預計未來幾週將會進行另外一輪裁員。
報導指出，大企業的領導人經常會帶著貼身護衛出門，防止自身以及家人受到人身安全威脅，或是被狗仔隊和粉絲跟蹤。包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都讓公司支出數百萬美元的維安費用，但祖克柏之所以受人矚目，是因為他的的維安費用高出他人好幾倍。