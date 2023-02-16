今日廣場》許明聰／落實區域平權，黃偉哲對症下藥

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黃偉哲在出席行政院會時，向院長陳建仁提出「提高台南租金補貼」，並呼應高雄市長陳其邁「南部跨縣市通勤補貼」的主張。就前者言，目前內政部的中央租房租金補貼分成三等級，台北補八千元、桃園台中補五千元、台南與高雄補四千元。依照一般印象，北部物價高，租金補貼較高似乎合理，但近年來依統計數據，台南房租已經趕上台中桃園，佔青年所得比例也都約20％，因此黃偉哲要求提高租金補貼，並無不妥。
就後者言，在行政院「半導體S廊帶計畫」的推動下，南部高科技產業及相關產業鍊的聚落分佈，已經打破傳統的縣市劃分，透過台鐵、高鐵、捷運等交通設施，南高雄民眾到台南南科、北台南民眾到楠梓、前鎮上班者比比皆是，然而依交通部提出的通勤補貼方案，總經費的60億中，北北基桃四縣市卻拿了50億，顯然對於台南、高雄的民眾不盡公平；若能在南部大眾運輸建設擴增的當下，藉由補貼培養民眾的使用習慣，不管是減少交通問題、改善空氣污染，都會有相當大的幫助。
台灣南北不平衡是政策的歷史結果，也必須透過政策來扭轉，在蔡英文政府有意落實區域平權的大環境下，黃偉哲的提案不只是符合當前需求，也是中央地方合作的又一次證明。
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