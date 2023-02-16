房貸補貼方案出爐！限定家戶所得120萬內　每戶可拿3萬

今日廣場》許明聰／落實區域平權，黃偉哲對症下藥

▲黃偉哲與陳其邁爭取通勤補貼，可為南部培養大眾運輸使用習慣。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲黃偉哲與陳其邁爭取通勤補貼，可為南部培養大眾運輸使用習慣。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

文／許明聰

許明聰／半導體產業員工

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台灣自戰後以來，在國民黨政府的政策規劃之下，北部以金融和高科技等低污染產業為主，南部則是重工業的聚集地，經過數十年的發展，也導致了青年人口與高階人才往北部集中，南部長期承擔環境污染與低薪的副作用。近期由於蔡英文政府前瞻基礎建設計畫的推動，台積電等國際高科技大廠進駐台南、高雄；輕軌、捷運等建設也在這兩座城市逐步推動。若要進一步深化區域平權、改善過去「重北輕南」的政策方向，台南市長黃偉哲提出的兩個方向，是相當值得參考的內容。

黃偉哲在出席行政院會時，向院長陳建仁提出「提高台南租金補貼」，並呼應高雄市長陳其邁「南部跨縣市通勤補貼」的主張。就前者言，目前內政部的中央租房租金補貼分成三等級，台北補八千元、桃園台中補五千元、台南與高雄補四千元。依照一般印象，北部物價高，租金補貼較高似乎合理，但近年來依統計數據，台南房租已經趕上台中桃園，佔青年所得比例也都約20％，因此黃偉哲要求提高租金補貼，並無不妥。

▲黃偉哲在出席行政院會時，向院長陳建仁提出「提高台南租金補貼」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲黃偉哲在出席行政院會時，向院長陳建仁提出「提高台南租金補貼」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
就後者言，在行政院「半導體S廊帶計畫」的推動下，南部高科技產業及相關產業鍊的聚落分佈，已經打破傳統的縣市劃分，透過台鐵、高鐵、捷運等交通設施，南高雄民眾到台南南科、北台南民眾到楠梓、前鎮上班者比比皆是，然而依交通部提出的通勤補貼方案，總經費的60億中，北北基桃四縣市卻拿了50億，顯然對於台南、高雄的民眾不盡公平；若能在南部大眾運輸建設擴增的當下，藉由補貼培養民眾的使用習慣，不管是減少交通問題、改善空氣污染，都會有相當大的幫助。

台灣南北不平衡是政策的歷史結果，也必須透過政策來扭轉，在蔡英文政府有意落實區域平權的大環境下，黃偉哲的提案不只是符合當前需求，也是中央地方合作的又一次證明。


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