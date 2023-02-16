啦啦隊女神狂歡喝到斷片！壯壯醒來「見刷卡金額」崩潰了
樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長「壯壯（沈立心）」擁有令人稱羨的甜美臉蛋、渾圓翹臀，以《全明星運動會》首位女隊長、人間水蜜桃美名闖蕩演藝圈。她日前上節目分享自己曾經因為喝太醉發生的「真實慘案」，崩潰直呼：「再也不吃解酒藥」。
娛樂中心／綜合報導
壯壯在節目《醫師好辣》表示，有次和朋友們吃完飯去夜唱狂歡，友人帶了自製解酒藥，開心地說：「今天酒可以喝多一點！不要怕醉了！」她便在喝酒前先吃了解酒藥，接著和大家一起喝酒唱歌，「結果沒想到我當天吃了那個解酒藥之後，就是我人生以來最醉的一天」。
壯壯坦言，當天她醉到不省人事，除了不知道自己是怎麼回家以外，醒來還發現自己刷了12萬的卡，讓主持人徐乃麟驚呼：「不是被盜刷吧？」壯壯否認被盜刷，透露每一筆都有刷卡紀錄，原來是因為她喝得太醉太高興，無論是買酒、開酒還是開包廂，就連大家想要續攤她也都大方請客，經過這次教訓也讓她發誓：「我再也不吃解酒藥」。
事實上，肝膽腸胃科醫師葉秉威也在節目中解釋，其實基本上這些解酒液的效果，有可能部分有效，但其實我們一般不認定它為有效的，因為醉酒的主因，大概都是一些酒精的中間產物，像乙醛，甚至因爲喝酒後其實很利尿，會一直想上廁所，「所以其實身體有相對一些脫水的現象，就是因為乙醛跟脫水造就了喝醉以後頭暈、頭痛、噁心想吐等等的症狀，所以最好的解酒液是水，灌水其實是最好的，並且要時間，就是等」。（編輯：郭佩蓉）