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伍佰率數10組卡司嗨唱春浪！「日本嘻哈天王」隔11年來台

▲伍佰&China Blue將在「2023春浪・山線」領軍開唱。（圖／春浪提供）
▲伍佰&China Blue將在「2023春浪・山線」領軍開唱。（圖／春浪提供）

記者吳雨婕/綜合報導

繼「2022春浪・山線」首度前進山林後，全新優化升級的「2023春浪・山線」將於4月22日、23日重返台中露營地「森渼原」，此次演出陣容不僅集結伍佰&China Blue、TRASH、持修等高達數十組台灣卡司，還邀請洋溢律動感的City-POP質感系潮流樂團「Nulbarich」，以及首位在日本Oricon公信榜獲得冠軍「日本嘻哈饒舌天王」KREVA來台演出。

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才剛完成《成功之路》搖滾歌劇的伍佰&China Blue前年就曾在「2021春浪音樂節．海線」嗨翻白沙灣，身為深受全年齡階層粉絲喜愛的台式搖滾教父，再登春浪舞台勢必讓森渼原陷入瘋狂。

▲伍佰、Nulbarich、KREVA都將在「2023春浪・山線」開唱。（圖／春浪提供）
▲▼伍佰&China Blue（上圖）、KREVA都將在「2023春浪・山線」開唱。（圖／春浪提供）
▲伍佰、Nulbarich、KREVA都將在「2023春浪・山線」開唱。（圖／春浪提供）
 
隨著國境解封，「2023 TOYOTA 一車一樹 春浪山線．台中」特別與2022年成立的亞洲跨國文化藝術交流計畫「AREA DIP」合作，該計畫致力於藉由「Live音樂節」與「YouTube 頻道」兩大主軸促成亞洲各城市演出藝人的跨國合作。春浪做為首度與該計畫合作的台灣原創音樂節，成功邀請當今日本潮團Nulbarich與日本饒舌天王KREVA來台獻唱，其中KREVA身為日本饒舌圈的重量級前輩，前次來台演出已是2012年，此次將是睽違逾10年再度前來開唱，嘻哈迷千萬不容錯過。

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