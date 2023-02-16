不紅韓星賣辣炒年糕賺生活費 經紀公司老闆也在兼差代駕
韓國首次以「團隊賽」製作全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名男團，再次獲得上舞台的機會。出道3年的男團VANNER全員兼差「自給自足」，成員僅能利用凌晨時間練習， 但熱愛舞台的企圖心讓他們的表演獲得全數評審按燈通過，Highlight李起光讚嘆：「跳舞沒在省力的！」WINNER宋旻浩更一度感動落淚說：「謝謝你們讓我回頭審視自己！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《Peak Time》節目邀請歌手、演員出身李昇基主持，Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、WINNER宋旻浩、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun擔任評審團。節目參與的23組男團中，包含剛出道知名度不高的新秀、想要大躍進的現役男團，以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動，根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」及「暫停活動部門」，只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣770萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵。
首集播出的「生存回合」環節，以8位評審團意見為準，只要4人以上按燈即有機會進入第一回合，展開正式競演。參加的團體中，出道3年的5人男團VANNER出身小公司，職員僅有代表和團體成員共6人，隊長泰煥還要兼任公司行政事務，而為了養活自己，必須透過當外送員、有人在辣炒年糕店、咖啡廳工作賺取生活費，甚至連公司代表都兼差代駕，成員們常因沒收入，思考要不要放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸。
令人驚豔的是，VANNER演唱人氣男團SEVENTEEN《Adore U》時，全開麥的演唱功力，與專業精湛的舞蹈讓眾人驚呼不斷，其他參賽者不約而同起身鼓掌，8位評審更是全員按燈，讓他們順利通過「生存回合」考驗。評審Ryan S. Jhun講評時哽咽道：「我也曾在那種環境努力，你們真的很棒。」WINNER宋旻浩也忍不住拭淚，「你們各自都在工作，單純因為珍惜舞台而去努力，令人非常感動，我本來想排除情感冷靜欣賞，但你們太棒了，謝謝你們讓我們回頭審視自己。」《Peak Time》每週四上午10點獨家在LINE TV播出。