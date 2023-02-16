台中YouBike站點「有車借、有位還」 幕後英雄是他們

交通局長葉昭甫表示，台中市長盧秀燕從109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為YouBike 2.0，3年內新增千站提前達標，統計至今年2月初已經完成建置1274站，遍及29個行政區，連海拔800公尺的和平區谷關都有設站點，帶動城市騎自行車風氣。
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公共自行車租賃採無人化自助式服務，補車調度員這一支強大後勤團隊，如何讓公共自行車快速互通有無？天還未亮，調度人員已準備就緒，備妥上班族、學生及市民不可或缺的大眾運輸YouBike，不論是通勤通學或休閒運動，調度員工作職責使命必達，讓民眾方便使用經濟實惠的分享運具。
公共自行車使用普及，學校、商圈等地的租借高峰期，民眾好奇如何神支援各場站的車輛供需？微笑單車表示，YouBike租借高峰，為平日周一至周五的上下班與上下課時段，假日則是中午開始至傍晚，調度員補車無縫接軌也有撇步。
微笑單車說，調度員可依據過往的調度數據做預先規劃調度，降低或延緩無車或無位時間，也會事先蒐集場站周邊是否有舉辦活動或學區場站會參考學校的行事曆，確實掌握學生動向，儘量調度讓民眾有位可還、有車可借，維持各站點車輛的平衡。
葉局長說，台中市公共自行車租借站點數全台第一，民眾騎乘意願高，最多時一天有5萬多人在路上騎YouBike，串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路的公共自行車，建置不分城鄉，交通局會持續擴大朝山海屯區增加站點，籲請民眾多利用自行車公共資源，達到城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。
微笑單車也提醒，民眾若遇到YouBike 2.0場站無位可還時，可使用滿站增時功能，將提供15分鐘免費增時，增時成功後，仍須將車輛歸還，會員於台中市騎乘前30分鐘由台中市政府補助10元，還可登錄「天天YouBike活動」( https://lihi1.com/zqFgR )月騎11天(含)以上，每月600名好禮等你抽！