柳演錫突然哭了嚇壞車太鉉　落淚原因「超鼻酸」

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了柳演錫與車太鉉的演出，電影還有8隻狗狗共同參演，並在專家指導下安全進行拍攝。演員們與狗狗的合作，讓車太鉉透露接演理由，他說：「跟動物一起拍攝真的很難，我以前跟馬一起拍電影《冠軍》時，就是這樣認為的，但閱讀本片劇本後，讓我想說能否再挑戰一次，也想過狗狗會比馬更好，所以進行了挑戰。」柳演錫也說：「看完電影後，我覺得再怎麼分析劇本，再怎麼努力演戲都沒用，只要狗狗們搖一下尾巴、笑一下、氣喘吁吁就能讓我卸下武裝，什麼都不做，呆呆看著牠們也能傳達出心意，所以我認為真正的搶鏡者，就是這群狗狗們。尤其狗狗們的表現是毫無修飾的，也因為表情跟反應都是來真的，所以只能一起跟狗狗交流，將情感原封不動地透過電影傳達給觀眾。和狗狗們一起演戲，讓我學到了很多東西。」
《超完美狗保姆》劇情描述民秀（柳演錫 飾）跟女友求婚，對方卻說出讓他驚嚇的真相，民秀才發現女友對狗過敏，她每次跟他的黃金獵犬「魯尼」相處時，都要先吞下抗過敏藥物。面對愛犬與愛人必須二選一，民秀不得已只好幫魯尼尋找一個完美保姆，他找來想開咖啡廳卻落空，人生也同樣面臨危機的表哥真國（車太鉉 飾）協助，一起為「魯尼」尋找合適的新保姆。於是，兩個男人一隻狗，踏上從首爾到濟州的「狗保姆面試」之旅。他們在路上遇到許多不同的狗狗，也讓他們開始思考「家庭」究竟該是什麼模樣。《超完美狗保姆》3月10日在台上映。