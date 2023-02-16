肯尼NOW星球／鋼鐵人終止四連敗 肯尼哥分析止敗關鍵！
2/12(日)於鳳山體育館迎來林書豪在PLG初登板，首戰比賽中就拿下21分、13助攻和6籃板，幫助高雄鋼鐵人終止四連敗，本周《肯尼NOW星球》將為大家分析林書豪首戰在PLG的表現以及高雄鋼鐵人止敗最關鍵的原因。
運動中心/綜合報導
肯尼哥首先分享賽前林書豪跟球隊的融入狀況，目前林書豪在球隊生活都很正常，甚至還跟球員們打成一片，肯尼哥也轉述林書豪到訪第一天就說：「你要不把我當做很不一樣的一個人，我就是這個球隊的一份子」，因此林書豪與球員以及團隊的融入在肯尼哥看來狀況是相當不錯。
這次林書豪首戰的比賽拿下21分、13助攻和6籃板，肯尼哥針對13助攻，認為新的環境、新的聯盟，可以這麼快的單場累積13個助攻是非常不簡單的事情，首戰有這樣的成績高景炎也表示：「21分、13助攻和6籃板，無疑就是一個洋將水準的表現，而這樣的表現對於高雄鋼鐵人的需求是非常非常大」。
另外談到上周也是首戰比賽的洋將悟空，很多球迷認為他攻擊能力普通，體型就像一個本土球員一樣，他有甚麼樣的能量，許多人都在質疑，經過上周比賽肯尼哥反而給他一個很大的肯定，肯尼哥認為：「悟空防守對象對到台新夢想家 波因特，他在上一站攻了鋼鐵人30幾分的人，在這場對到鋼鐵人只攻了7分」，悟空這樣的防守成績對於鋼鐵人來說功能性就已經是非常高的了。
講完台灣職籃，肯尼哥把話題拉到NBA賽場，近期重磅交易不斷，哪個球隊肯尼哥最看好呢? 2/16（四）晚上八點，記得準時收聽收看《肯尼NOW星球》。