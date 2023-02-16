NBA／詹皇對湖人新先發陣容感到滿意　稱讚Beasley像JR

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「我認為今晚的比賽內容還需要再加強，但這三位新加入的成員技術特點很適合球隊，Vanderbilt、Russell和Beasley，他們三人知道如何打球，我們這場比賽就是在場上努力轉移球、平均球權，每個人都努力在場上發揮自己的優勢。」James如此說道。
湖人此役創造了32次助攻，其中先發陣容就貢獻了22次，擔任控球的Russell傳出7次，另外他還拿到了21分。賽後受訪時，他直言自己不需要有球在手也能創造影響力，靠著無球能力來空切、並命中空檔，強調自己有能力和James及Davis完成很棒的配合。
而James則稱讚Russell是一位非常出色且球商很高的控衛，「他可以拉開場上的空間，他的球技非常嫻熟，憑藉其敏捷的球風，能在場上欺騙對手。」另外，他還說Beasley很像自己的老朋友JR Smith。
「我們得到了一位如雷射光般精準的射手Malik，我們本賽季之前從未擁有過這樣的球員。這類型的選手只要上場，無論是否投進，對手也會因為他的投籃能力而在防守時給予尊重。他給我一種JR Smith的感覺，可以連續投丟10球，也能隨後馬上連進10球。」
這是很高的評價，Smith是James生涯合作過時間最長、一起取得成就最多的射手，在克里夫蘭騎士時期，球隊幾乎是將他當成第三得分點來用，因為他總能命中一些高難度的外線，在高強度的季後賽中，這種能力很關鍵。
至於Vanderbilt在湖人隊中更像是防守尖兵，負責一些藍領的工作，詹皇也點評道：「他是一把瑞士刀，什麼事情都能做，他的防守能力、進攻籃板．．．你們今晚也看到了，我們一度在後場發生失誤，他本來不在那，結果突然出現在籃下完成封蓋，然後又立刻去干擾對方出手三分球，幫助我們守下該回合。」
之後James也給予了Mohamed Bamba和Devon Reed很高的評價，稱讚前者兼具阻攻和外線能力，而後者則擁有該位置突出的身高、臂展，且能打多個位置，都是對於球隊有幫助的，總體來說他對於補強成果感到滿意。