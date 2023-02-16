「2023 潮Way台南」活動開跑 尋找潛力店家好禮三重送
台南市政府觀光旅遊局與台灣最大部落格平台「痞客邦」合作，宣布將與自媒體及社群平台共同推廣「潮Way台南」觀光品牌。今（16日）「2023潮Way台南」活動記者會上，由台南市副市長葉澤山及本次合作電商夥伴代表(包含：KKday、ReadyGo、酷派、AVIS艾維士租車、Budget百捷租車)，攜手多位知名部落客一同宣布活動開跑，號召全民尋找潛力店家，並有活動好禮3重送。
記者陳諭申/台南報導
「2023潮Way台南」系列活動分為3部分，第一重為「精選創作獎」，入選的40位部落客完成創作可得5000元獎勵金，歡迎有興趣的部落客請於2/22前盡速報名；第二重為「全民創作獎」，遊客於活動期間(2/16-4/30)至所推薦的台南店家打卡發布公開貼文，標記指定Hashtag投稿於活動官網，即可抽住宿大獎(8名)及旅遊體驗產品(14名)；第三重為「打卡特別獎」，主辦單位將擇期公布本次活動最具潛力之店家，於指定期間內打卡標記，即可抽加碼特別獎，共計住宿大獎(7名)及旅遊體驗產品(33名)，歡迎大家持續鎖定活動官網。
痞客邦執行長曾孟卓表示，感謝合作夥伴的參與，包含：KKday、ReadyGo、酷派，以及 AVIS 艾維士租車、Budget 百捷租車。也特別提到痞客邦全站台南相關文章已超過7萬篇，近一年更累積超過1億瀏覽量。進一步分析讀者的瀏覽行為，台南景點相關文章最為熱門，其次為美食相關主題，包含：台南美食、台南火鍋、台南宵夜、台南早餐等，購物方面，最熱搜的文章主題為台南伴手禮、台南三井 Outlet等等，也希望藉公部門這次的活動，深入地尋找更多潛力店家。
台南市觀光旅遊局代理局長林國華則表示，本局近年來積極與自媒體、旅遊線上平台OTA 業者合作，去(111)年「潮Way台南」在6個月內共募集230篇台南遊記文章，並透過文章線上導購 OTA 旅宿產品，創造超過千筆訂單，成效卓越；今(112)年則再度突破，走出市區既有熱門景點，深入挖掘台南各區潛力店家，盼為其創造曝光提升網路聲量，歡迎全民趕快手刀報名參加活動。