特企／大金冷暖空調最高省12000元　加碼5輛汽車連環抽

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣的夏季濕熱，開冷氣仍感覺不舒適，關鍵在濕度。室內濕度越高，越感悶熱，也容易滋生細菌。日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列/橫綱S系列/大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1~2度，節能12％，舒適又省電。
日本大金日前與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒：Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%、Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。
一對一家用空調旗艦機種-橫綱V系列，搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。開機防疫關機防霉，閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生。健康空氣濾網-結合了除臭濾網（酶藍）和集塵濾網（懸浮微粒），可吸收清除懸浮微粒、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。運用航太科技，創新研發全新康達效應導流板，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，不直吹人體。CSPF一級能效，好省電。室內機內建手機APP轉接器，可直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定。
即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7000元，還可以申請政府節能補助3000元/組，貨物稅退稅2000元/組，最高可省12000元，超划算！
2023/2/1~7/31期間購買大金家用空調並寄回實體產品保固卡第二聯影本+發票影本(含交易明細)，即可參加抽獎。擬於6~8月抽出5位幸運得主，獨得TOYOTA汽車COROLLA CROSS 1.8L(汽油安心車款)壹輛(市價80.5萬)，合計抽5輛，可以累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多！