曹佑寧怕生自認「陪伴型旅伴」！讚鬼鬼：認真活潑的女生
綜藝節目《花甲少年趣旅行》好評推出全新第三季，本週節目由包偉銘、方季惟、曹佑寧以及「鬼鬼」吳映潔組成花甲／少年組合，一起結伴到高雄去旅行。曹佑寧、「鬼鬼」吳映潔接受MyVideo專訪，兩人談到與前輩一起出遊，曹佑寧說，因為以前常看到前輩包偉銘擔任節目評審，印象中是嚴格的，方季惟則是知道有「軍中情人」封號，「但認識後發現包哥非常照顧後輩，也很願意分享人生經歷及看法，季惟姐待人和善客氣，兩人都是非常好相處的前輩。」鬼鬼認同表示，一開始擔心和前輩出門需要謹言慎行，「但一起旅遊後發現，我們這組的哥哥姊姊們完全不會讓我有這樣的困擾，大家相處很自在！」她也笑曝，「季惟姊姊則是屬於冷槍型的旅伴，總是默默陪伴我們，卻又會在關鍵時刻給出很棒的意見。」
娛樂中心／綜合報導
至於對於彼此的印象，曹佑寧分享，鬼鬼在印象中是很認真對待工作又活潑的女生，經過這次相處，「發現她是很在乎每一個細節、想把事情做到完美的人。」鬼鬼則自認是全團開心果，「小曹是屬於比較安靜、慢熱的旅伴，需要時間相處，慢慢的可以啟發可愛的一面，我就是負責炒熱氣氛，希望帶給大家開心的氛圍。」曹佑寧笑喊花甲組不怕辛苦不怕累，擁有少年少女般的靈魂，「非常照顧少年，活潑熱情大方敢玩！」
曹佑寧坦言自己雖然愛旅行，也期待交新朋友，但自己太認生，「我出遊多半是被動邀約，總是負責交通開車的部分，屬於陪伴型的旅伴，和不熟識、甚至沒見過的人一起出遊感覺會是很特別的經驗，但比較擔心自己慢熟怕生。」好在「鬼鬼」吳映潔彌補這一點，她自認是這趟旅程最會炒熱氣氛，笑說自己是一個可以很懶散、也可以很積極的旅伴，「通常出遊的時候都是帶領大家一起購物的角色。」曹佑寧除了選擇「鬼鬼」之外，也特別提到包偉銘，「看到他們非常投入、享受這幾天的旅程，有他們在我很開心，也覺得非常地幸運。」實境綜藝《花甲少年趣旅行3》於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。（編輯：郭佩蓉）