《蟻人與黃蜂女2》保羅路德沒忘台灣粉絲 烙台語打招呼
漫威電影宇宙第五階段開炮第一部鉅作《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，2月15日（三）搶先全美全台震撼大銀幕上映，最新幕後花絮中，漫威全新王牌反派征服者康發威全力使壞！蟻人女兒凱西則轉大人並穿上戰服、蓄勢待發繼承老爸衣缽！保羅路德與「征服者康」強納森梅傑斯特別錄製台灣觀眾專屬快問快答，保羅對廣大台灣影迷親切打招呼喊話：「哩厚！」更應景的在情人節用中文祝福大家，強納森也不落人後現學現賣台語：「好康逗相報！」
娛樂中心／綜合報導
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》睽違上一集長達五年、度過嚴峻疫情後，在眾所期待下終於上映，最新釋出的幕後花絮聚焦漫威電影宇宙全新王牌反派征服者康，看他猛烈發威全力使壞！導演派頓瑞德直稱：「讓蟻人對上超級大反派很完美！」並更進一步介紹他在影集《洛基》中曾為另一版本變體前身、說明他擁有無限數量的不同人格，令保羅路德大呼：「太瘋狂了！」蜜雪兒菲佛也稱本片中的他為「不折不扣的大壞蛋」！而飾演此角的強納森梅傑斯則闡述：「本片是關於時間在我們人際關係中扮演的角色。」並強調：「觀眾會為之瘋狂！」另一支幕後花絮「凱西登場篇」則令人看見蟻人女兒已從八年前轉大人、蛻變為亭亭玉立的美麗女孩，且亦為傑出科學家並志在改變世界的她，更穿上跟老爸相同的戰服、蓄勢待發繼承他的衣缽！
《蟻人》系列原班人馬全員歸隊，每個角色卻都面對不同階段與挑戰，蟻人史考特朗恩雖為拯救世界的超級英雄，卻也是一個平凡人，在打敗薩諾斯後，他亟欲彌補與女兒之間錯過的長久時光；黃蜂女荷普一直對於沒能與失而復得的母親、初代黃蜂女珍娜如期重建母女關係耿耿於懷，他們全部一起誤入量子領域，反而形成終於打破她們隔閡、令她瞭解媽媽的契機；曾待在量子領域裡長達30年的珍娜意外成為所有人的「嚮導」，但也被迫正視並對家人坦承她不為人知的過去；初代黃蜂女與「初代蟻人」皮姆博士其實都是復仇者聯盟的創始成員，在漫畫原著中，復仇者的頭銜更是由珍娜命名的，可見他們在漫威宇宙中舉足輕重的地位；凱西除了科學家頭腦，還繼承了爸爸擇善固執與見義勇為的個性，飾演此角的凱瑟琳紐頓小時候也和爸爸一起當漫威粉絲，長大果真如願加入漫威超級英雄行列，宣布選角當天正是她的生日，讓她收到有生以來最多的生日簡訊！
保羅路德與強納森梅傑斯特別錄製獻給台灣觀眾專屬的快問快答，保羅被問到如果能夠具有蟻人能力時想做什麼，一向機智的他說會把自己縮小登上飛機環遊世界、永遠不必再付機票錢！強納森說拍攝本片最難忘的部分是笑場，尤其是當傳奇笑匠比爾莫瑞在場時，讓他一直NG重拍，但也充滿樂趣！兩人也都親切「烙台語」，強納森一開場就現學現賣說了一句：「好康逗相報！」五年前曾隨上一集造訪台灣的保羅更對廣大影迷親切打招呼喊話：「哩厚！」並且期待再度來台，還會帶著好麻吉「綠巨人浩克」馬克魯法洛同行！《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》搶先全美於2月15日（三）開春第一檔全台震撼大銀幕上映。（編輯：楊穎軒）