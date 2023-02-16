許瑋甯《第9節課》還不打鐘　陳昊森：喚起愛的勇敢

由許瑋甯、陳昊森、尹馨、各務孝太主演的校園劇《第9節課》播畢1個月後，話題熱度仍延燒不斷，今（16）日宣布2月15日起全集上架Netflix台灣地區、2月26日起每周日晚間10點在TVBS歡樂台42頻道播出。消息一出，也引來影迷們紛紛留言：「已經準備好要一天重刷12集了」、「又可以上到陳老師的課啦」。
記者羅凌筠/綜合報導
在《第9節課》中和許瑋甯大談師生戀的陳昊森表示很感謝觀眾朋友們的熱情支持，每次看到觀眾和自己分享觀後心得或親身經歷，都讓他很感動，分享道：「希望在劇中為愛奮不顧身的感動，能一直留存在觀眾心中，也喚起大家對於愛最純粹的那份勇敢。」
在《第9節課》中飾演陳昊森媽媽、曾和許瑋甯父親有過一段師生戀的尹馨也表示：「這部作品幕前幕後團隊的每一個人真的都非常努力地在完成這個故事，很謝謝觀眾朋友們的支持喜歡，謝謝觀眾朋友們給予了我們很多很好的反饋，希望大家在二刷、多刷的過程也都享受觀影。」
除了眾演員的演技備受好評，王麗文導演帶領團隊所呈現的高質感畫面、故事呈現，也圈粉無數，對此王麗文導演也感性分享：「自播出以來收到很多觀眾的回饋、分享他們的感受，有些觀眾跟我說重刷超過10次，說每次看都有新發現和感受。很感謝觀眾朋友們願意讓《第9節課》這個故事走進他們的生命中，我很開心和感動，更是給我和全體台前幕後演職員的莫大鼓舞。」