宋逸民教會遭控逃漏稅 公開報酬單「配合國稅局調查」
藝人阿Ben（白吉勝）今（16）日宣布向國稅局檢舉，控宋逸民主理教會「藝起發光」逃漏稅，起因是他和岳父、太太徐小可，都曾經被藝起發光寫上「執業」領過薪資，新年期間收到國稅局執業補稅通知，從沒領錢的他怒而檢舉藝起發光涉嫌虛報薪資所得，對此，藝起發光也發聲明：「既然國稅局已經介入調查，藝起發光也會全力配合國稅局這邊的調查。」
記者羅凌筠/台北報導
宋逸民透過藝起發光的聲明強調：「相信不管是我們有沒有挪用過協會的資金來支付兒子英國的學費？以及我們現在住的房子是不是使用協會的金錢購買？以及我們夫妻有沒有靠宗教斂財？等等遭到誣衊或質疑的內容，都會水落石出。還有人說藝起發光開立的收據到底可不可以使用？以及藝起發光有沒有涉嫌逃漏稅以及涉嫌謊報薪資所得？漏開收據？我們到底為什麼要完全按照國稅局的規定來開立這些執行業務所得，給所有參與過並領取協會活動車馬費的藝人？相信一切都會真相大白，國稅局一定也會將所有金流調查清楚並將結果告知他們。」
宋逸民在聲明中提到：「教會重申，協會因為長年舉辦愛在四月天，以及幫助台灣各教會的一些公益活動，我們對於每一位參與的藝人都有支付他們車馬費，並且都有取得他們親自簽名的勞報單，每一個簽名都有勞報的證據，因此我們都是完全按照國稅局的規定來開立參與執行業務所得給每一位藝人，到時候請該道歉的人道歉，該說明的人說明，傳道人的尊嚴和清白並不是可以這樣任意踐踏誣衊的。」