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NBA／太陽四核心成形　KD稱讚Booker是最好的得分手之一

▲Kevin Durant加盟鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant加盟鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kevin Durant加盟鳳凰城太陽，讓這支曾經拿到單季64勝的球隊上限大為提高，他將和Devin Booker、Chris Paul及Deandre Ayton搭檔，這個組合的可能性讓人充滿遐想。

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Durant和Paul都是未來的名人堂球員，Booker是新生代得分後衛的代表人物之一，Ayton則是出色的年輕長人，雖然在KD交易之中太陽損失了許多優秀的鋒線戰力，但無法否認球隊就得分方面來看是無法阻擋的。

外界對於太陽的唯一成功預期就是奪冠，他們應該也是這樣看自己的，對此Durant今天也在加盟記者會上分享自己的看法，「壓力一定會有，因為我是籃球運動中最好的球員之一。每次當我上場時，人們都期待著我有不錯的表現，球隊也會有這樣的期待。」

「我很享受每天試圖成為更好球員的過程、享受每天起床後盡所能地投入，如此就算失敗我也能坦然接受。」Durant這樣說道，「不過，我理解球隊背負著許多的期待，所以我們會努力去抓住爭奪總冠軍的機會。」

而當談到Booker時，Durant直言對方是當今最好的得分手之一，可以在場上任何角落以高效的方式得分，另外對於比賽也充滿熱情，「還有，雖然他不常展示——上一場比賽他完成了2次灌籃，讓我很震撼——但我知道他有這樣的運動能力。」

或許是從Booker身上看到了自己，Durant感性地表示想要成為對方生涯一部分，「我想看看他能能成為多出色的球員。他是我非常欣賞的球員之一，我能從他的比賽中學到很多。」

此前被問到對於將和Durant合作的看法時，Booker也稱讚前者是史上最具技巧的得分手，稱太陽在他加入後，如今在場上的進攻點已無死角，將會讓對手很難防守，「我迫不及待想和他一起打球，當我們同時在場時，對方將不得不選一瓶毒藥喝。」

「我們的球風互補，隊裡的每個人都相當適合，一開始肯定需要磨合，但當化學效應產生時，我十分期待我們能打出來的表現。」Booker如此說道。

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