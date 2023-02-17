首到立院備詢 陳建仁：以誠摯的心、盼在野黨給說明機會
行政院長陳建仁今（17）日上午率領新內閣團隊，首度赴立法院進行施政報告，並預計將受朝野立委質詢。進到議場前，陳建仁受訪表示，他以如履薄冰、戰戰兢兢的心情，要向立委報告施政方針，希望朝野讓行政院長有說明政策的機會，自己會以誠摯的心跟大家溝通。
記者黃宣尹／台北報導
陳建仁今日上午率領「溫暖堅韌」新內閣團隊，首度赴立院進行施政報告。其抵達立院、進入議場前，在行政院副院長鄭文燦、祕書長李孟諺、發言人陳宗彥、民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘陪同下受訪。
被問及首度赴立院的心情，以及國民黨可能杯葛，陳建仁表示，今天第一次來到立院做施政方針報告並且備詢，他是以如履薄冰、戰戰兢兢的心情向立委報告，請立委能夠支持政府3800億疫後特別條例及預算。
陳建仁說，來到立院，會以最誠摯的心跟大家溝通，希望大家支持執政團隊所提出的各項福國利民政策，也讓行政院長有一個說明機會，盼杯葛不要造成相關法案或預算案通過的時機有所延遲。
陳建仁也說，政府推出房貸、學貸補貼、文化禮金等，是因為疫後確實有很多中小企業、中低收入戶生活受到比較大影響，需要大家特別照顧，這是執政很重要的目標，「每一個人都要得到溫暖、貼切的照顧」。