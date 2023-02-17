「龍舟天菜」墜坑亡！家屬控警示燈沒亮、監視器警不給拍
桃園市桃園區文中路口近日正進行污水工程，一名機車騎士路過時因不明原因撞開護欄及圍欄，摔進深約14公尺的坑洞中身亡，令人遺憾的是，死者是有著「龍舟天菜」之稱，曾獲2018年亞運金牌的輕艇龍舟前國手陳俞安，消息一出震撼龍舟界，家屬質疑，事發時工地的警示燈疑似未亮，陳俞安女友也發文徵求其他監視器畫面，盼能釐清事故始末與真相。
編輯中心／綜合報導
據了解，陳俞安在本（2）月16日清晨5點許，騎車行經事故路段，因不明原因撞破圍欄，連人帶車墜落坑中。工作人一早上工時發現有人受困坑底，連忙報警，但在警消以吊掛方式將人搶救上來後，送醫仍宣告不治。
陳俞安的意外離世，震撼龍舟界，他過去是輕艇龍舟的國家代表隊選手，曾獲得2018亞運會2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅的好成績，家屬接獲噩耗後無法接受，親友也湧入臉書哀悼，並稱在看完監視器後，發現現場警示燈根本沒亮，質疑工程安全有疏失。
而陳俞安女友也在臉書上向網友徵求「桃園國際路二段，文中路口的監視器、行車記錄器，大約早上5點左右」，甚至提及路口監視器「警察不給拍」、「政府的不給」，坦言他們只有對面加油站拍到的，但需要的是事前施工的錄像。
警方則表示，事發地點監視器正好故障，所以沒有調到監視畫面，只能從對面加油站調到6秒的畫面，但詳細案情，都還有待進一步調查後確認釐清。（編輯：林莞茜）