NBA／樂見球員轉隊　聯盟總裁：但不該用申請交易的手段

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Silver說，目前聯盟和球員工會已經在新一輪的勞資談判中提出了這個話題，雙方將談判時間推遲到下個月後，繼續努力對此達成新協議。他也透露，目前一個可能的方向是將獎項與比賽場次掛鉤。
「我不認為這只是為了激勵球員多打比賽，球隊和球員一樣也是負荷管理的一部分，因為我認為環境正在發生改變。」Silver如此說道，「現在一切都是為了贏得總冠軍，而且我認為在所有運動中，你在例行賽的表現都不在那麼重要了，所以這同樣也是一個文化問題。」
Silver表示，他們試圖在這次的勞資談判中解決這個現象，包括讓一些聯盟獎項的資格限定為最少要打完一定的場次才能參與競爭，另外或許未來不只會頒發得分王獎項，還會頒單賽季總得分王獎，總之聯盟的立場希望球員們能盡可能的出賽。
至於對球星轉隊的事，Silver認為這是官方樂見的情況，並指出在過往聯盟就在做出改變以縮短合約、並鼓勵更多球員流動，這樣的情況已經持續十幾年了。在這個過程中，聯盟只關注於這些球員是否履行了他們的合約內容。
今年在交易截止日前一周，大約有12%的球員更換了球隊，聯盟希望助漲這種風潮，不僅僅是讓球員有轉換東家的選擇，也是讓一些掙扎的球隊有快速改變方向的能力。
但Silver強調，聯盟並不希望球員還在合約中就請求交易，「交易請求是一件不好的事，我們必須對此做出加強，確保每位球員都履行合約協議。」