台灣化合物半導體總產值年減　唯部份需求增溫有成長態勢

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儘管台灣化合物半導體在2022年時產值遇到逆風而呈現下滑狀態，不過由於電動車、充電樁、伺服器以及5G基地台等需求持續成長，且政府單位也持續推動化合物半導體專案計劃，所以台灣化合物半導體廠商均看好這個未來仍會持續蓬勃發展，主要廠商如環球晶、台積電、盛新材料、嘉晶、漢磊以及穩懋等均從2021年開始陸續進行擴廠規劃以增加產能，新的產能預計在2023至2024年間會陸續開出，屆時台灣化合物半導體產業將會有爆發性的成長。
PIDA 16日表示，2022年台灣光電暨化合物半導體產值達新台幣1兆5039億元，較2021年衰退-14.6%。至於通訊與能源、台灣光通訊、太陽光電將持續成長。
PIDA表示，2022年台灣FPD（液晶面板）產值達8,138億元，衰退24%；電子紙成長53%，Micro LED將上市。化合物半導體2022年產值達791億元，較去年衰退4.5%；功率元件成長36%；晶圓成長100%。
同時，PIDA指出，影響世界局勢與經濟及產業發展的4大趨勢分別為：俄烏戰爭影響能源飆升，導致通貨膨脹；再者，中美搏奕導致產業遷徙與重組；另外，後疫情時代，產生新消費與生活型態；還有，ESG帶來綠能經濟。
從全球光電產值，展望應用市場的成長性，未來成長領域包括：顯示器中的OLED、Micro LED；AR/VR/MR；生醫領域中的穿戴式及時診斷；太陽光電中的鈣鈦礦；國防領域中的紅外系統、高光譜成像、雷射；照明領域中的殺菌、精緻農業和淨水；受益於嵌入式人工智能的自駕車、無人機、機器人；以及量子科技；工業4.0與先進製造中的雷射加工、感測與機器視覺。