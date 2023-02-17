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台灣化合物半導體總產值年減　唯部份需求增溫有成長態勢

▲由於電動車、充電樁、伺服器以及5G基地台等需求持續成長，預料2023至2024年間再開出產能，屆時化合物半導體產業將會有爆發性的成長。（圖／擷取自Pixabay）
▲由於電動車、充電樁、伺服器以及5G基地台等需求持續成長，預料2023至2024年間再開出產能，屆時化合物半導體產業將會有爆發性的成長。（圖／擷取自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

財團法人光電科技工業協進會（PIDA）產研中心指出，由於全球經濟成長趨緩等因素，使得全球消費市場萎縮，台灣化合物半導體產業成長也遭受逆風。台灣化合物半導體產業（不含LED部分）在2022年度總產值達新台幣791億元，較2021年度總產值828億元，年成長率小幅衰退-4.5%。不過由於電動車、充電樁、伺服器以及5G基地台等需求持續成長，預料2023至2024年間會陸續再開出產能，屆時台灣化合物半導體產業將會有爆發性的成長。

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PIDA指出，以產業鏈來看，台灣化合物半導體2022年度在上游設計、中游製造與下游封測的產值分別為新台幣141億元、501億元及149億元，年增率分別衰退-5.7%、-7.5%及8.3%，其中將製造部份再細分，可以發現功率元件與基板因電動車及節能減碳等需求帶動下，仍呈現成長狀況，但通訊元件則是因為手機市場需求衰退等因素，而呈現減少趨勢。

儘管台灣化合物半導體在2022年時產值遇到逆風而呈現下滑狀態，不過由於電動車、充電樁、伺服器以及5G基地台等需求持續成長，且政府單位也持續推動化合物半導體專案計劃，所以台灣化合物半導體廠商均看好這個未來仍會持續蓬勃發展，主要廠商如環球晶、台積電、盛新材料、嘉晶、漢磊以及穩懋等均從2021年開始陸續進行擴廠規劃以增加產能，新的產能預計在2023至2024年間會陸續開出，屆時台灣化合物半導體產業將會有爆發性的成長。

PIDA 16日表示，2022年台灣光電暨化合物半導體產值達新台幣1兆5039億元，較2021年衰退-14.6%。至於通訊與能源、台灣光通訊、太陽光電將持續成長。

PIDA表示，2022年台灣FPD（液晶面板）產值達8,138億元，衰退24%；電子紙成長53%，Micro LED將上市。化合物半導體2022年產值達791億元，較去年衰退4.5%；功率元件成長36%；晶圓成長100%。

同時，PIDA指出，影響世界局勢與經濟及產業發展的4大趨勢分別為：俄烏戰爭影響能源飆升，導致通貨膨脹；再者，中美搏奕導致產業遷徙與重組；另外，後疫情時代，產生新消費與生活型態；還有，ESG帶來綠能經濟。

從全球光電產值，展望應用市場的成長性，未來成長領域包括：顯示器中的OLED、Micro LED；AR/VR/MR；生醫領域中的穿戴式及時診斷；太陽光電中的鈣鈦礦；國防領域中的紅外系統、高光譜成像、雷射；照明領域中的殺菌、精緻農業和淨水；受益於嵌入式人工智能的自駕車、無人機、機器人；以及量子科技；工業4.0與先進製造中的雷射加工、感測與機器視覺。


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