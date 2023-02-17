阿Ben爆宋逸民教會逃漏稅 一整排藍勾勾力挺：太誇張了
宋逸民教會「藝起發光」爆發的爭議看似暫時停歇，前教友阿Ben（白吉勝）、徐小可夫婦昨（16日）晚突然在粉專表示，5天前檢舉宋逸民教會疑似虛報教友薪資，有逃漏稅嫌疑，國稅局已經來函通知立案調查中，引起不少帳號有藍勾勾的藝人譁然，於貼文下留言力挺。
娛樂中心／綜合報導
阿Ben夫妻表示，過年期間竟收到國稅局補稅通知，名目是「藝起發光執業所得」，但自己根本沒有在宋逸民教會領過薪水，質疑「藝起發光」假報教友薪資涉嫌逃漏稅，李明依訝異留言：「真是吐血了...原本好好一個協會被他們搞得這麼黑！你們辛苦了！」陸元琪、曾雅蘭和狄志為直呼太誇張、太扯，王瑞玲憤怒說：「又想『逸』手遮天，被踢出去的家人，都遇到一樣的事！」
此外，高慧君留言：「辛苦了！為對的事加油！」寇乃馨引用聖經說：「箴言 28:13『 遮掩自己罪過的，必不亨通，承認離棄罪過的，必蒙憐恤。』」羅美玲覺得傻眼，阿達為阿Ben打氣：「哥，加油！」網友也表示：「希望國稅局調查起來！謝謝你們讓我更明白誰才是有問題之人」、「加油！神在暗中查驗一切」！
針對阿Ben夫妻的指控，宋逸民夫婦深夜在粉專公開阿Ben的勞務報酬單，上頭有他的親筆簽名，重申協會因為長年舉辦「愛在四月天」及其他公益活動，都會支付藝人車馬費，藝人也都有取得親自簽名的勞報單，協會完全按照國稅局規定開立單據，「所有的真相就等國稅局的整個調查出來之後會再公告給大家，也希望大家不要再利用媒體誣衊及混淆視聽」。（編輯：楊穎軒）