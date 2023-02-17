獨／吳淡如道歉後承諾送禮賠罪 「臉書突關閉」原因曝光
主持人、作家吳淡如日前分享一張電腦繪圖作品，怎料遭網友質疑只是AI電腦繪圖，意即透過人工智慧算出來的圖片，並非實際親手操作，吳淡如見狀後氣到揚言提告，而昨（16）日她態度軟化，發出長篇道歉文後，允諾會贈送遭到封鎖的網友禮物。不過賠禮竟也鬧出一場羅生門，吳淡如接著發文澄清，幾小時後個人臉書就無預警消失，對此，梯梯文創稍早也做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
作家謝知橋貼出友人與吳淡如小編的對話，內容表示吳淡如要贈送市價1280元的天然淡水珍珠別針，而謝知橋好奇一查，竟發現淘寶也有同款別針，質疑吳淡如賣場的照片被淘寶盜用。消息傳開後，吳淡如趕緊發文澄清沒有要贈珍珠別針，直呼：「這是謠言，你是要讓我破產嗎？」澄清是要把自己畫作的提袋當作贈禮，一共將近80個，表示若網友願意說出最喜歡的《人生實用商學院》來賓，或是許願受邀對象，即可獲得該禮，希望事件就此打住。
怎料吳淡如試圖想放低身段、解決一系列的風波時，她個人臉書卻無預警關閉，只留粉專「吳淡如每周一文」，對此，梯梯文創稍早澄清：「針對吳淡如粉絲頁因不明因素造成粉絲團被關閉無法營運，目前公司內部正在與臉書申訴中，希望能儘早恢復粉絲團運作，再次感謝各界關心。」