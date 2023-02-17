陳建仁首到立院！國民黨佔議場杯葛　國會空轉一上午

行政院長陳建仁今（17）日率領「溫暖堅韌」新內閣團隊，首度前往立法院進行施政報告，並接受朝野立委備詢；不過國民黨立委卻搶佔議場、惡意杯葛，讓議事無法進行，國會再度空轉一上午，直到11時35分左右才由立法院長游錫堃宣布開會。最終，經朝野各黨團溝通後，依日前協商結論，下周二處理特別條例、下週五再邀陳建仁赴立法院進行施政報告。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨如果好好質詢，訴求也會得到回應，但卻放棄權益、霸佔議場，對國會不尊重。
記者黃宣尹／台北報導
陳建仁今日率領「溫暖堅韌」新內閣團隊，首度前往立法院進行施政報告，並預計接受朝野立委備詢；不過，國民黨立委一早就搶佔議場，高喊「發現金一萬元」，惡意杯葛議事，讓國會空轉一上午。大約11時35分左右，陳建仁、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌等閣員總算進到議場，游錫堃宣布開會，陸續處裡朝野協商結論及報告事項，然而國民黨仍同步佔領議場，場面混亂。
經朝野各黨團溝通後，依日前協商結論，下周二處理特別條例；下週五再邀陳建仁赴立法院進行施政報告。
鄭運鵬對此表示，如果國民黨今天走正途，好好質詢陳建仁，那內閣團隊在備詢時必須回應在野黨的訴求，陳建仁也跑不掉；但國民黨今天又犯了老毛病，不走正常的方式，放棄自己質詢權益，還霸佔議場，這對國會與國民黨他們的支持者都不尊重。
另外，談到國民黨攻擊政府的房貸與學貸補貼、擴大文化禮金發放對象等政策時，鄭文燦於民進黨團大會後受訪表示，社會要優先照顧弱勢才能溫暖、團結，「雖然沒辦法做到一百分，但政府會盡力而為」。
林右昌針對房貸補貼政策也說，現在處於重大疫情後的復甦階段，「高房價問題是慢性病」，需要時間處理與調養，3年疫情就像社會生了一場大病，需要立刻調養身體，疫情期間，中低薪的房貸族，內政部因此提出相關支持政策。