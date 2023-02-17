與郭董見面嗎？侯友宜：每天行程都是滿滿滿

新北市長侯友宜今（17）日上午接連到中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，受訪時針對是否有打算與鴻海集團創辦人郭台銘見面？侯友宜表示，新北市的事情非常的繁瑣，每天的行程也都是滿滿滿，最近還要跟里長開始辦座談會，最重要的是把事情做好，讓市政能夠往前突飛猛進，讓市民有光榮感跟歸屬感。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者是先問到前立委蔡正元評論最近郭台銘動作頻頻，是把國民黨當公廁一樣，好像想來就來，對此侯友宜依舊以固定回覆表示，相信每一個人只要有心為國家、為人民做事都是好的，在扮演每一個角色裡面不分你我、不分族群，更不分所有的困難跟挑戰，只要同心齊力，好好的為中華民國、為台灣土地，大家共同打拚。
至於是否打算與郭台銘見面？侯友宜則繼續重申，表示他現在是新北市長，最近還會跟所有的里長開始辦里長座談會，因為里長的事情確實很多；最重要的是積極的把這些事情做好，讓新北市的市政能夠往前突飛猛進，讓新北市民有光榮感跟歸屬感。
媒體記者再繼續追問國民黨前主席洪秀柱要侯不要再龜毛了，請他趕快表態。對此，侯友宜仍先說到謝謝大家，表示大家都是用同樣的心情來關心國家人民關心的事情，更期待因為大家能夠關心國家的發展，人民需要大家努力的做事，大家一起面對，團結讓中華民國更好，讓台灣這塊土地更安定、繁榮、永續。