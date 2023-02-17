嗆「前老闆」該退休！海利角逐2024大選 暗酸川普：過氣
美國前總統川普於上月28日正式啟動2024年重返白宮之路的競選活動，不過川普任內的駐聯合國大使、南卡羅來納州前州長海利（Nikki Haley）也在14日正式宣布投身總統大選，將與川普共同角逐共和黨總統候選人提名。即使「前老闆」成為對手，海利仍毫不留情，在第一場競選活動上呼籲共和黨人拋下「迂腐的想法」和「過氣的名號」，暗批川普、現任總統拜登過氣、年紀大。
國際中心徐筱晴／綜合報導
海利宣布投身角逐2024總統大選後，第一場競選活動就來到曾經的「地盤」南卡羅來納州，根據《路透社》報導，身為印度移民之女的海利在查爾斯頓（Charleston）發表演說時，提及一連串共和黨人關切的議題，包括邊境安全、民主黨人在國會批准的支出法案，以及近來美國安全官員所謂中國間諜氣球侵入美國領空一事。海利表示，「我們已做好充分準備，要讓新世代帶領我們前進未來。」
雖然海利在演說中僅提及76歲的川普一次，當時在強調她在川普任內擔任美國駐聯合國大使的外交政策經歷。
不過海利在競選活動上一連表示，「過了巔峰時期的不是美國，而是我們的政治人物過了他們的盛年時期」，「如果我們繼續信任來自20世紀的政治人物，我們將贏不了21世紀之戰。」
她同時喊出共和黨需要世代交替，提高2024奪回白宮寶座的機會。海利表示，「如果你厭倦失敗，請相信新一代」，指出已經做好準備，跨越過去「陳腐想法和褪色的名字」，並稱「要讓新一代在未來帶領我們」。
海利向支持者們承諾，若是當選將會要求75歲以上的政治人物做心智能力測驗，並指出「萬年政治人物終將退休」，呼籲國會議員要有任期限制。若是川普在2024年當選，將會是78歲，川普則是82歲。
目前海利與川普是共和黨內唯二正式宣布角逐白宮的參選人，不過共和黨內有不少人已摩拳擦掌，準備投入選戰。有人憂心，若參選人數爆炸，將會重演2016年初選，由擅長媒體操作的川普勝出。而拜登也傳出已經準備好競選團隊，只差宣布啟動競選連任活動。