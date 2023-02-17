越籍女酒後擦撞躲酒測潛愛河秀泳技 警依公共危險罪送辦
高雄一名越南籍黎姓女子，16日晚間因酒後與前夫起爭執，負氣騎車離家，未料路上與另一名女騎士發生擦撞，黎女因擔心酒測，竟潛入愛河中躲藏，警消人員獲報後前往救人，梨女竟潑水拒絕上岸，並在河中大秀泳技，最後體力不支被救上岸，因酒測超標被移送法辦。
記者郭凱杰／高雄報導
警方調查，43歲的越南籍黎姓女子，昨晚7時20分許，騎機車行經三民區裕誠路和河堤路口，因逆向行駛，和騎機車的31歲于姓女子發生擦撞車禍，于女報案後，轉頭發現黎女丟下機車不見蹤影，後來瞧見黎女整個人竟滑入愛河中。
三民二分局昨晚19時20分左右獲報在三民區裕誠路及河堤路口發生交通事故案，黎姓女騎士(69年次、越南籍)沿河堤路慢車道北向南逆向行駛，與于姓女騎士(80年次)沿裕誠路東向北右轉裕誠路慢車道發生擦撞。
警方抵達現場時，發現黎女竟從堤岸慢慢滑進河裡，不願配合調查及救援，所幸經消防隊員勸說下，黎女始配合上岸，而過程中發現黎女身上散發濃厚酒味，經送醫救護並抽血換算酒測值為 0.67Mg/L，涉犯刑法公共危險罪。
另初步研判係黎女不依規定駛入來車道(違反道交條例第45條第1項3款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰)，確切肇因將由交通大隊進一步分析研判。