大馬經濟部長發豪語　馬來西亞有望2026年晉升高收入國家

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拉菲茲強調，要進行高收入國家還要考量其他因素，像是外幣兌換率就是其中一個要素，因為高收入國家的標準是以美元計算，也就是人均國民總收入須有1萬5200美元。換句話說，如果令吉兌美元比現有的4.3更強，也能進一步加速大馬成為高收入國家。
馬來西亞國家銀行2月10日發佈的最新經濟增長報告顯示，該國國內生產總值（GDP）2022年第四季按年增長7％，推動全年經濟增長率達到8.7％，刷新22年來的最高紀錄，表現相當亮眼。前年的全年經濟增長率是3.1％。
拉菲茲認為，經濟持續成長反映了大馬的韌性。不過，優異的年度增長必須和2022年第一季至第四季一同檢視，才能全方面檢驗大馬經濟表現。拉菲茲也提醒，「全球經濟環境預計將放緩，以較慢的速度增長，估計2023年為2.9％，2022年則是3.4％。這也會影響馬來西亞的經濟表現……政府意識到必須為更嚴峻的經濟環境做好準備。」
拉菲茲強調，接下來馬來西亞的經濟計劃將重點關注兩個主要議題，生活費上漲，以及民眾的收入是否和物價漲幅成正比。目前大馬經濟部已把這兩個事項作為完善國家經濟政策和人民經濟計劃的重點，並統籌實施。
馬來西亞政府一直以來把成為高收入國家列為首要目標，前首相馬哈迪在1980年代第一次拜相時，曾提出2020年宏願，要讓大馬在2020年晉升高收入先進國，但並未實現。之後包括納吉、依斯邁沙比里等多名首相接連推出的經濟計劃，也都是旨在讓大馬邁向高收入國家。