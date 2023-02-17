布魯斯威利確診失語症！67歲近照曝光 愛妻：是一種解脫
67歲好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）拍過無數經典佳作，沒想到，去年3月宣布罹患失語症被迫息影，粉絲心疼又惋惜，近日外媒爆出他的病情仍不樂觀，愛妻艾瑪赫明（Emma Heming Willis）今（17日）分享布魯斯威利的近照，並向外界報告老公最新病況。
娛樂中心／綜合報導
艾瑪赫明在IG發文，先代表布魯斯威利和家人，深切感謝從老公最初被診斷失語症以來，他們收到各界給予的愛與支持，接著表示：「布魯斯被診斷為失語症以來，病情有所進展，我們現在有了更具體的診斷，「額顳葉失智症」（Frontotemporal dementia ，簡稱 FTD）。不幸的是，溝通方面的挑戰只是布魯斯所面臨疾病的一個症狀。雖然這很痛苦，但最終得到明確的診斷是一種解脫。」
對於布魯斯威利確診「額顳葉失智症」，艾瑪赫明看似坦然接受並面對現實，她表示，FTD是一種殘酷的疾病，屬於最常見的癡呆症，不僅很少人聽過，診斷需要數年的時間，至今也沒有任何方法可以治癒，希望在未來幾年，他們可以改變這個事實，並盼望媒體及大眾能關注、研究這種罕見疾病，病友也能向外尋求協助，「我們只是一個家庭，有一個親人患有 FTD」。
艾瑪赫明透露，針對「額顳葉失智症」，布魯斯威利一直堅信可以在世界上發出自己的聲音，來幫助全世界正在應付此種疾病的眾多朋友及其家屬，「布魯斯總能在生活中找到樂趣，幫助他認識的每個人都找到同樣的樂趣，這意味著全世界都能看到這種關懷感迴盪到他和我們所有人身上，在這個困難時期，你們對我們親愛的丈夫、父親和朋友的愛讓我們深受感動，您持續的同情、理解和尊重將使我們能夠幫助布魯斯過上盡可能充實的生活。 」 （編輯：楊穎軒）