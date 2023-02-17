白鸛媽挑牠棄養！下秒雛鳥「摔出巢外」 剩下2隻看傻眼
西方童話故事中，小嬰兒都是由送子鳥白鸛所叼來，讓人對牠們有著呵護孩童、充滿希望的印象，可實際上的大自然卻非常殘酷，有網友便分享一隻白鸛媽媽為提高窩中雛鳥的生存率，忍痛挑出一隻小鳥丟棄，殘忍的畫面讓人看了非常不忍心。
編輯中心/綜合報導
網友於Reddit論壇分享一支影片，畫面中能看到有隻白鸛正守著自己的三隻雛鳥，突然牠將嘴伸向其中一隻，把牠叼至鳥巢邊緣，小鳥不安地在媽媽的嘴上掙扎，期間不慎掉落兩次，可母鳥堅持將其叼到畫面右側，接著嘴巴一放，雛鳥擦過鳥巢摔落地面，背景音中響起一個沉悶的聲響，網友解釋「鸛鳥媽媽做出了一個艱難的決定，將牠的一隻小鳥扔出巢穴，以提高其他小鳥的生存率」。
這可怕的影片令人膽寒，眾人回覆「實在太殘酷了」、「其他兩隻就像：『發生什麼事了！？』，『不要進行眼神交流，假裝什麼都沒發生。』」、「牠看著小鳥從巢裡掉下去」、「其他兩隻小鳥『接下來我們最好乖一點』」。
白鸛又名紅嘴白鸛、歐洲白鸛，是立陶宛和白俄羅斯的國鳥，在西方又俗稱送子鳥，牠們在童話中常是帶來新生兒的角色。白鸛多在樹頂或高台上築巢，一次產4、5枚蛋，部分鳥媽媽會在雛鳥中挑出瘦弱者，將其啄死或趕出巢外。（編輯：李惠婷）