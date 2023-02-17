房貸補貼台北誰能領？「11路段」達標快看　這裡物件最多

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此外，北投溫泉路也連兩季出現，主要是當地有不少溫泉套房產品，平均單價36至40萬之間，屋齡也在30年以上，不過這類物件多屬度假或置產型的產品，首購的比例並不大。而南港研究院路二段，因為區段靠近汐止，平均單價約40萬，以公寓產品居多，坪數較大，比較符合小資家庭的空間需求。唯一上榜蛋黃區，是中正區的中華路二段，其實也很接近萬華，當地有較多老國宅及套房產品供給。
張旭嵐指出，符合貸款門檻的物件，若非蛋黃區的「資深小宅」，要不就是蛋白區的老公寓，且台北市房價高，家庭年收入低於120萬還能勇敢買房的民眾，確實相當有限。第一建經研究中心副理張菱育則提醒，內政部提出「原始核貸金額」台北市在850萬元以下，並以7成核定金額推算，總價上限大約1200萬元，不過依照申請人和屋況貸款成數有可能到八成，想知道自己是否符合標準，應先確認銀行貸款金額是否為850萬以下，而非以總價來檢視。
此外需提醒民眾，由於補貼政策僅限「既有貸款戶」，且補貼資格基準日為2023年2月28日，由於銀行申貸的行政流程耗時，大多都要1個月以上，所以現在才要購屋的新貸戶，或尚未交屋申貸的預售屋買家，並非補貼對象，但對於已在進行核貸的案件，民眾可向銀行了解進度，若能加快核貸速度，還有機會搭上房貸補貼的末班車。