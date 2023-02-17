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房貸補貼台北誰能領？「11路段」達標快看　這裡物件最多

▲北投區均價四字頭，舊公寓或小宅屋主有望獲得房貸補助。（圖／台灣房屋提供）
▲北投區均價四字頭，舊公寓或小宅屋主有望獲得房貸補助。（圖／台灣房屋提供）

記者張志浩/綜合報導

內政部昨（16）日通過「房貸補貼」相關政策，除了家庭年收入門檻120萬以下之外，也同步設定「貸款金額門檻」，以台北市來說，原始核貸金額需在850萬以下，而房價常常被說高到驚人的台北市，究竟那些路段會有符合條件的物件呢？據台灣房屋統計聯徵中心2022年的資料，前三季授信額度符合標準的路段共有11條，且集中在萬華、中山和北投三區，其中民生東路一段連三季榜上有名，而樣本數最多的則是林森北路，顯示這些路段具備較多低總價的物件，也較多屋主有機會順利申請到房貸補貼。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，符合條件中申貸樣本最多的林森北路，路段平均單價約60萬元，而連三季都出現的民生東路一段，平均單價也約62萬左右，兩路段均屬中山區的晶華欣欣商圈一帶，商業發達，因此不乏20坪以內的電梯套房或小兩房產品，不過屋齡可能都將近40年左右，依環境條件來看，應是單身型屋主居多，較易符合房貸補貼的雙門檻。

▲（圖／台灣房屋提供）
▲前三季授信額度符合房貸補貼標準的路段共有11條，樣本數最多的則是林森北路。（圖／台灣房屋提供）
此外，北投溫泉路也連兩季出現，主要是當地有不少溫泉套房產品，平均單價36至40萬之間，屋齡也在30年以上，不過這類物件多屬度假或置產型的產品，首購的比例並不大。而南港研究院路二段，因為區段靠近汐止，平均單價約40萬，以公寓產品居多，坪數較大，比較符合小資家庭的空間需求。唯一上榜蛋黃區，是中正區的中華路二段，其實也很接近萬華，當地有較多老國宅及套房產品供給。

張旭嵐指出，符合貸款門檻的物件，若非蛋黃區的「資深小宅」，要不就是蛋白區的老公寓，且台北市房價高，家庭年收入低於120萬還能勇敢買房的民眾，確實相當有限。第一建經研究中心副理張菱育則提醒，內政部提出「原始核貸金額」台北市在850萬元以下，並以7成核定金額推算，總價上限大約1200萬元，不過依照申請人和屋況貸款成數有可能到八成，想知道自己是否符合標準，應先確認銀行貸款金額是否為850萬以下，而非以總價來檢視。

此外需提醒民眾，由於補貼政策僅限「既有貸款戶」，且補貼資格基準日為2023年2月28日，由於銀行申貸的行政流程耗時，大多都要1個月以上，所以現在才要購屋的新貸戶，或尚未交屋申貸的預售屋買家，並非補貼對象，但對於已在進行核貸的案件，民眾可向銀行了解進度，若能加快核貸速度，還有機會搭上房貸補貼的末班車。

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